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Politika

''Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?'' sorusuna cevabı tepki çekmişti, kendini böyle savundu: Espri yaptım

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 'Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?' sorusuna 'Ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği aday' cevabını vermişti. Savaş, büyük tepki çeken ifadesine yönelik eleştirilere 'Espri yaptım' diyerek cevap verdi.

23 Temmuz 2021 Cuma 11:14 - Güncelleme: 23 Temmuz 2021 Cuma 11:20
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatay'da yerel bir televizyonda "Ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı yapacaklar" demiş ve bu sözleri tepki çekmişti.

Savaş, "Uluslararası karar vericilerin işaret edeceği aday" ifadesine açıklık getirdi.

Lütfü Savaş, AK Parti ve MHP kanadının tepki gösterdiği sözleri sonrası CNN TÜRK'te Ne Oluyor programına telefonla bağlandı. Savaş, Millet İttifakı adayını uluslararası karar vericilerin belirleyeceği ifadesiyle "espri yaptığını" söyledi, kendini savundu.

Savaş, "Türkiye hem ulusal hem uluslararası herkesle barışık yaşayacak bir cumhurbaşkanı adayını da tabii ki bekler, ben de bunu tarif ettim" dedi.

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