SP'de İstanbul istifası

31 Mart'taki yerel seçimlerde Iğdır'da Tuzluca Belediye Başkanlığına seçilen SP'li Ahmet Sait Sadrettin Türkan, İstanbul seçimlerini CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından partisini eleştirerek yolunu ayırdığını açıkladı.

Haber7'de yer alan habere göre; İstanbul'un yanlış ellere teslim edildiğini belirten Türkan ''Tebrikler Saadet Partisi... Kazandırdınız. Cihat anlayışınız buysa, yarın sabah ilk işim mensubu olduğum, ne yapmaya çalıştığı belli olmayan, Aziz İstanbul'u yanlış ellere teslim eden bu siyasi organizasyondan yolumu ayırmaktır. Allah sizi bildiği gibi yapsın.'' diyerek istifasını açıkladı.

Ahmet Sait Sadrettin Türkan, 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 28 oyla Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde belediye başkanlığını kazanmıştı.