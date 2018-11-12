Star yazdı 5 nebbaş yakalandı 

Son dönemlerde sıkça gündeme gelen mezartaşı hırsızlığına karşı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de güvenlik önlemlerini artırmaya başladı. Personel sayısında ve kamera sistemlerinde güncellemeler yaptı, yenileme ve aydınlatma çalışmalarıyla da mezarlıkları ziyaret edilebilir hale getirdi. İBB Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğü, 14 tarihi mezarlık alanında, ana güzergâhları ve meydan kısımları öncelikli olmak üzere aydınlatma sistemleri kurdu.

MEZARLIKLARA ‘FOTO KAPAN’

Yüzlerce yıllık mezarların bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı 37 güvenlik personeli ve 52 güvenlik kamerasıyla, Edirnekapı Mezarlığı 22 güvenlik personeli ve 68 güvenlik kamerasıyla, Eyüp Sultan Mezarlığı yalnızca 18 güvenlik personeliyle korunmaya başlandı. Güvenlik kamerası bulunmayan Eyüp Sultan Mezarlığı için, Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü, Mezarlıklar Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Elektronik Sistemler Müdürlüğü bir saha çalışması başlatarak kamera sistemini kurmaya başladı. Tarihi mezarlıklara, bir nevi ‘foto kapan’ sistemi kurularak, kabirler güvenceye alındı.

KABRİSTANLAR ZİYARETE AÇILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü ve Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından 2016-2018 Kasım tarihleri arasında; yaklaşık 100 tarihi mezarlık alanının yenileme proje çalışmaları ve uygulamaları yapıldı. Bu çalışmalar, mezarlık alanlarını adeta bir açık hava müzesine dönüştürdü.