Stratejik adım değil

Anadolu Yayıncılar Derneği’nin düzenlediği “Anadolu Sohbetleri” programında gazete ve televizyonların Ankara Temsilcileri’nin sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş şu açıklamalarda bulundu: Türkiye’ye karşı yapılan operasyon, sadece Türkiye’ye karşı değil, Türkiye üzerinden bütün ülkelere, özellikle gelişmekte olan ülkelere verilen bir mesajdır. ‘Tarafınızı seçin. Benden yana mısın, benim karşımda mısın’ mesajıdır.

VEKÂLET SAVAŞI

Ortadoğu’daki vekâlet savaşlarına değinen Kurtulmuş “Bu savaşı tek başına hiçbir ülkenin kazanma imkân ve ihtimali yoktur. Hiçbir ülkenin, ne Amerika ne Rusya ne başka ülkenin tek başına Suriye sorununu çözme kabiliyeti yoktur. Ülkelerin bunu acı faturalarla anlamış olması önemli. Bunun vermiş olduğu gerilim de Türkiye’yi ciddi şekilde etkiliyor. İdlib konusunda herkesin odaklanması gereken konulardan biri de yapılacak provokasyonlara karşı tedbirli ve uyanık olunması mecburiyetidir” değerlendirmesini yaptı. Kurtulmuş, yerel seçimde AK Parti’nin MHP ile ittifak etmesine yönelik değerlendirmelere ilişkin, “İttifak konusunda konuşulmuş bir şey yok. Atılmış bir adım yok. Bu sadece ortada bulunan bir söz ya da temenni diyelim. İttifak meselesi AK Parti için stratejik bir adım değil, gelişmelere bağlı olarak, seçimlere dönük taktik bir adım mahiyeti kazanıyor. Şu an itibarıyla ittifak meselesi şöyle mi olur, böyle mi olur, bunları konuşmanın erken olduğunu düşünüyoruz. Biz kendi hazırlıklarımızı tamamlıyoruz” cevabını verdi.

24 Haziran’da CHP’nin kalesi olarak görülen ilçelerde HDP’nin çok yüksek oy aldığını anımsatan Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu: Bu gizli örtülü ittifakın açık bir göstergesidir. Yani önümüzdeki dönemde bu anlamda belki geçen sefer yapılan bu ittifaklar farklı bir şekilde ‘AK Parti seçimi kazanmasın’ diye önümüze gelecek olan meselelerdir.

CHP MAZERETİN ARKASINA SIĞINAMAZ

CHP’nin İş Bankası’ndaki hisselerinin hatırlatılması üzerine Kurtulmuş “Demokraside partiler eşit bir mücadele veriyorsa, hiçbir partinin, kendisinden kaynaklanmayan bir gücü kullanarak, siyaset yapmasının doğru olmadığını düşünüyorum. O anlamda İş Bankası hisselerinin kamuya devredilmesinin en doğru yol olduğu kanaatindeyim. Kaldı ki Cumhuriyet Halk Partisi şöyle bir mazeretin arkasına sığınamaz, ‘Rahmetli Atatürk’ün mirasıdır ondan dolayı onun partisinin böyle bir sembolik katılımı vardır’ sözünün de doğru bir mazeret olmadığını düşünüyorum” diye konuştu.