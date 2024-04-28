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Politika

Irak'taki doğal gaz tesisine saldırı! Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşları için tahliye açıklaması

Irak'ın Süleymaniye şehrinde bulunan Kor Mor Gaz Tesisine saldırı düzenlendi. Yaşanan patlamada Yemen asıllı dört kişi hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı da bölgede çalışan Türk vatandaşlarının tahliye talebinin bulunduğunu ve Erbil Başkonsolosluğunun devreye girdiğini bildirdi.

AA28 Nisan 2024 Pazar 20:37 - Güncelleme:
Irak'taki doğal gaz tesisine saldırı! Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşları için tahliye açıklaması
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Keçeli, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Çemçemal ilçesinde yer alan Kormor bölgesindeki doğal gaz santrali projesinde, Türk şirketlerinin de yer aldığını belirtti.

İlgili şirketlerde çalışan Türk vatandaşlarının tahliye talebinde bulunmasının öğrenilmesi üzerine Erbil Başkonsolosluğunun devreye girdiğini ifade eden Keçeli, gerekli destek ve yönlendirme sağlandığını kaydetti.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, "Irak'ın Süleymaniye şehrinin Çemçemal ilçesinde geçen cuma güvenlik sorunları ortaya çıkmıştır. Şu anda durum sakin gözükmektedir." ifadesini kullanan Keçeli, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği bilgisini paylaştı.

Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Kormor Gaz Tesisi'ne yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 kişinin öldüğü belirtilmişti.

Çemçemal İlçe Kaymakamı Remk Ramazan, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli enerji şirketi Dana Gas'ın işlettiği Kormor Gaz Tesisi'ne düzenlenen İHA saldırısı sonucu 3 çalışanın öldüğü, 3'ünün yaralandığını söylemişti.

Tesis, 25 Ocak'ta İHA saldırısının, geçen senelerde de füze saldırılarının hedefi olmuştu.

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