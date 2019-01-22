‘Suriye’de herkesin bir ajandası var’ 

Bakan Çavuşoğlu, Türk dış politikasının girişimci ve insani olarak belirlendiğini anlatarak “Batı dahil bugüne kadar ABD’nin en yakın müttefikleri Avrupa’daki müttefikleri dahil herkes ABD’nin politikalarına endişeyle, şüpheyle yaklaşıyorlar. ABD’nin Suriye’den çekilme kararıyla ilgili süreci yönetmeye çalışıyoruz. İlişkimizi zedeleyen ABD’nin politikaları var. Açıkça bunları da konuşuyoruz. Biz 7-8-9-10 adım sonrasını düşünerek, herkesle beraber bunu yürütmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

İNSANİ DRAM ÖNLENDİ

“Suriye’de herkesin bir gündemi, bir ajandası var. Herkes Türkiye gibi Suriye’nin sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü, istikrarı, barışı, huzuru, bu kadar Suriyeli kardeşimizin huzuru ve yaşamı diye bakmıyor olaya” değerlendirmesinde bulunan Çavuşoğlu şunları söyledi: Bugün Anayasa Komisyonu kurmak için sadece 3 ismin değişmesini konuşuyorsak, önemli bir noktaya gelmişiz demektir. Sadece İdlib Muhtırası bile bugün Türkiye’nin dünyadaki itibarını artıran en önemli gelişmelerden biridir. İdlib Muhtırası ile sadece bir felaketi, insani dramı önlemedik, siyasi çözüm için son fırsat penceresini de açmış olduk. Suriye’de herkesin bir gündemi, bir ajandası var.