Suriye'de teröristlere destek veren ABD'den ikiyüzlü PKK açıklaması

ABD'li diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken liderliğinde iki ülke dışişleri bakanlıklarından üst düzey diplomatlardan oluşan heyetlerin katılacağı toplantıyı değerlendirdi. Toplantının ABD ve Türkiye ilişkilerindeki pozitif gündem için bir fırsat olduğunu belirten kaynaklar, ABD ve Türkiye'nin diyaloğu sürdürmeye devam etmesi gerektiğini ve ortak hedeflerinin bulunduğunu belirtti. Bu yılki stratejik mekanizma görüşmelerinin odak noktalarından birinin ekonomi olduğunu aktaran kaynaklar, ABD'nin Türkiye'nin en büyük 2'nci ticari ortağı olduğunu ve bu mekanizmanın ekonomik etkileşimi çeşitli konularda da genişletebileceğini söyledi. Enerji ticareti ve Afrika ile Orta Asya gibi bölgelerde ihtiyaç duyulan kalkınmayı geliştirmek için Türkiye ile çalışmanın bir fırsat olduğunu bildiren yetkililer, aynı zamanda ticaret görüşmelerinin, diğer ek ticaret fırsatlarının da önünü açma potansiyeli olduğunu aktardı. Bakanlar düzeyindeki son mekanizma toplantısının 2023 Ocak'ta gerçekleştiğini anımsatan yetkililer; çalışma gruplarının terörle mücadele, Orta Doğu, Suriye, İsrail- Gazze, Güney Kafkasya ve Rusya- Ukrayna savaşı konularını ele alacağını söyledi.

TÜRKİYE'NİN ENERJİ TEDARİKÇİ ROLÜ



Toplantıda enerji ve iklim üzerine ayrı bir oturum yapılacağını aktaran yetkililer, ABD'nin Türkiye'ye LNG ihracatını arttırma potansiyelinin de olduğunu ve LNG ihracatının artırılması için neler yapılabileceğinin de ele alınacağını ve şu anda ABD'nin Türkiye'nin doğal gaz ithalatının yaklaşık yüzde 8'ini sağladığını söyledi. Yetkililer ayrıca yenilebilir enerji potansiyeli ve finansmanına ilişkin iş birliği anlaşmaları da olabileceğini ve yenilebilir enerjinin çok potansiyeli olduğunu vurguladı. Rusya harici gaz ihracatının arttırılması da dahil olmak üzere Türkiye'nin Avrupa'nın enerji tedarikçisi olarak rolünün ABD tarafından desteklendiğini bildiren yetkililer, ABD ve Türkiye'nin enerji iş birliği konusunda çok büyük potansiyeli bulunduğunu ve ayrıca ABD için iklimin de öncelikli bir konu olduğunu söyledi. Türkiye ve ABD arasında çok uzun yıllara dayanan bir ilişki söz konusu olduğunu aktaran yetkililer, Stratejik Mekanizmanın ekonomik temasları ve ticaret iş birliğini arttırmak için bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini dile geçirdi.

Yetkililer, ABD için iklim konusunun da son derece önemli olduğunu ve Türkiye'nin yeşil teknolojiye katılımının ABD tarafından ilgiyle izlendiğini aktardı. İki ülke arasındaki eğitim ve kültür alanında iş birliklerine de değinen yetkililer, ABD'de eğitim gören Türk öğrenci sayısının artışına vurgu yaptı. 2016'da kültürel mirasın korunması konusunda iki ülke arasında bir anlaşma sağlandığı hatırlatılarak, bunun kaçakçılıkla mücadele açısından iş birliği sağladığı ve Manhattan Savcılığı'nın iş birliği ile 79 tarihi eserin Türkiye'ye iade edildiğini, 2021'den bu yana iade edilen eserlerin değerinin yaklaşık 62 milyon dolar olduğunu belirtti.

TERÖRLE MÜCADELE

Türkiye ile ABD arasındaki Stratejik Mekanizma Diyaloğu altıncı toplantısının ABD ve Türkiye arasındaki terörle mücadelede iş birliğini geliştirmeye yönelik bir tür anlayış olduğunu da aktaran yetkililer, Türkiye'nin terörle mücadele hususunda ABD için kesinlikle kritik bir ortak olduğunu söyledi. DEAŞ ile olan mücadelede ve ABD'nin Suriye politikasında bir değişiklik olmadığını aktaran yetkililer, iki ülkenin pozisyonunun birbiri tarafından anlaşıldığını söyledi. Terörle mücadele konusunda da Türkiye ile iş birliği yapılmasının önemsendiğini ifade eden ABD'li yetkililer; DEAŞ'le mücadeleyi devam ettirme konusunda Suriye ve Irak'ta kararlı olduklarını; DEAŞ ve PKK'yı terör örgütü olarak gördüklerini söyledi. Müttefikler olarak birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirten yetkililer ayrıca F-16 satışının son derece önemli ve büyük bir fırsat sağladığını; müşterek hareket edilebilirlik ve kolektif ortak güvenlik açısından önemli olduğunu, her iki ülkenin de birbirine destek sağlaması gerektiğini kaydetti.