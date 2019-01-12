Suriyeli Kürtler’den dünyaya çağrı: Türkiye’ye destek verin

Şanlıurfa/Suruç’ta çoğunluğu terör örgütü PYD/PKK’nın toprağını işgal ettiği kimsesiz ve mazlumlardan oluşan Suriyeli Kürtler için tahsis edilen çadır kentte vatanlarından uzakta eğitimden sağlığa her türlü insani ihtiyaçlarının karşılandığı çadır kentte güven ve huzur içerisinde yaşamını sürdürüyor. Aynularablı Muhammed Nuri, 4 yıl önce köylerinin PYD/PKK işgaline uğradığını, baskı ve zulmündenkaçarak 7 çocuğuyla Türkiye’ye sığındığını söyledi.

ALLAH TÜRKİYE’DEN RAZI OLSUN

Nuri, “Allah, her türlü ihtiyacımızı karşılayan Türkiye’den razı olsun. Ne zaman savaş biterse o zaman dönmek istiyoruz. Vatanımızın temizlenmesi için Türkiye kadar diğer ülkelerinde destek vermesini bekliyoruz” dedi. Hüseyin Esbed de yine Aynularab bölgesinden 5 yıl önce Türkiye’ye sığındığını belirtti. Esbed, “Türkiye bize çok iyi bakıyor. Burada her şey ne kadar iyi olursa olsun insan toprağına dönmek istiyor. Kobani’de selamet sağlandığı gün dönmek istiyoruz” diye konuştu. Suriyeli Müslim Hattal ise 5 çocuğuyla 3 yıl önce Türkiye’ye sığındını kaydederek “Allah Türk devletinden ve milletinden razı olsun. Bize burada yer ayırdı burada mutluyuz. Vatanımıza dönmek için başta Türkiye ve diğer ülkelerden de destek bekliyoruz” dedi.