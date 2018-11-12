Suriyelilerden PYD/PKK protestosu 

İç savaşın ardından terör örgütü PYD/PKK’nın baskısıyla Türkiye’ye sığınan, aralarında aşiret reislerinin de bulunduğu yaklaşık 3 bin Suriyeli öğleden sonra Akçakale İlçe Stadyumu’nda toplandı. Ellerinde Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu bayrakları taşıyan kalabalık, sık sık terör örgütü aleyhine slogan attı. Doğdukları topraklardan terör örgütü baskısı nedeniyle göçe zorlandıklarını söyleyen Suriyeli protestocular, biran önce vatanlarına dönmek istediklerini ifade etti.

SEVE SEVE SAVAŞIRIZ

TSK tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile Cerablus ile Afrin arasındaki bölgenin terör örgütlerinden temizlendiğini anlatan Suriyeliler, binlerce kişinin buradaki evlerine geri döndüğünü ve bundan mutluluk duyduklarını ifade etti. Telabyad ve Rasulayn bölgesindeki evlerine dönmek istediklerini belirten Suriyeliler, TSK’nın Fırat’ın doğusuna harekat düzenlemesi durumunda seve seve savaşacaklarını söylediler. Suriyeliler, ABD ile diğer Avrupa ülkelerinin terör örgütünü desteklemekten ve himaye etmekten vazgeçmesini istedi.