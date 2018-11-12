Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Suriyelilerden PYD/PKK protestosu 

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, Suriyeliler düzenledikleri eylemde Fırat’ın doğusunda topraklarını işgal eden terör örgütü PYD/PKK’yı protesto etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İç savaşın ardından terör örgütü PYD/PKK’nın baskısıyla Türkiye’ye sığınan, aralarında aşiret reislerinin de bulunduğu yaklaşık 3 bin Suriyeli öğleden sonra Akçakale İlçe Stadyumu’nda toplandı. Ellerinde Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu bayrakları taşıyan kalabalık, sık sık terör örgütü aleyhine slogan attı. Doğdukları topraklardan terör örgütü baskısı nedeniyle göçe zorlandıklarını söyleyen Suriyeli protestocular, biran önce vatanlarına dönmek istediklerini ifade etti. 

SEVE SEVE SAVAŞIRIZ

TSK tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile Cerablus ile Afrin arasındaki bölgenin terör örgütlerinden temizlendiğini anlatan Suriyeliler, binlerce kişinin buradaki evlerine geri döndüğünü ve bundan mutluluk duyduklarını ifade etti. Telabyad ve Rasulayn bölgesindeki evlerine dönmek istediklerini belirten Suriyeliler, TSK’nın Fırat’ın doğusuna harekat düzenlemesi durumunda seve seve savaşacaklarını söylediler. Suriyeliler, ABD ile diğer Avrupa ülkelerinin terör örgütünü desteklemekten ve himaye etmekten vazgeçmesini istedi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Varlık Vergisi Yasasının Meclis´ten geçmesi - Tarihte bugün 11 Kasım 1942

Varlık Vergisi Yasasının Meclis´ten geçmesi - Tarihte bugün 11 Kasım 1942

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA