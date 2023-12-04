Suudi Arabistan'da temaslarda bulunan Bakan Yumaklı: Söz sahibi olduğumuz ürünlerin ihracatını masaya yatırdık

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret için gittiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da temaslarda bulunan Bakan Yumaklı, heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan Çevre, Su ve Tarım Bakanı Abdulrahman Al-Fadhli ile görüşen ve mevkidaşıyla Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı imzalayan Yumaklı, Suudi Arabistan Sağlık Bakanı ve Gıda-İlaç Otoritesi Başkanı Fahd bin Abdurrahman el-Celacil ile de bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Yumaklı, uluslararası ilişkilerde tarım diplomasisinin daha fazla önem kazandığını, son dönemde gerçekleştirdiği yurt dışı ziyaretlerinde, bu alandaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik temaslarda bulunduğunu aktardı.

Suudi Arabistan ziyaretinin de bu açıdan büyük önem taşıdığına işaret eden Yumaklı, "Burada imzaladığımız mutabakat zaptında, organik tarım, su ürünleri yetiştiriciliği ve iklim değişikliğine uyuma kadar bir dizi işbirliğini imza altına aldık. Temaslarımız kapsamında, Suudi Arabistan'a, bizim söz sahibi olduğumuz kanatlı eti, yumurta ve su ürünleri ihracatına ilişkin konuları masaya yatırdık. Buradaki süreçlerin hızlı gitmesi için özellikle yapılabilecekleri konuştuk, belirli bir mutabakatımız oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, bu mutabakatların, Türk tarım ürünlerinin bu pazarda hak ettiği yeri bulmasının önünü açacağını bildirdi.