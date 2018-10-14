Suudiler’den işbirliği göremedik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin, “Suudların teklifiyle bir ortak çalışma grubunun oluşturulması konusunda görüş birliği” olduğunu belirterek “Başsavcılığın ve uzmanların Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girmesi konusunda, Suudilerin işbirliği yapması gerekiyor” dedi.
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