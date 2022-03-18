Tarihi gün! Başkan Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsü'yle ecdadın mesajını yeniden tarihe kazıdık

18 Mart 2022 Cuma 16:15 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 17:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:



Sayın Başbakan, sevgili Çanakkaleliler, değerli misafirler bu tarihi günde sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Coşkunuz, coşkumuzdur ve bu ilginiz inanıyorum ki bugün açılışını yaptığımız bu eserin ne anlama geldiğini en güzel şekilde ifade etmektedir. Binlerce yıl boyunca farklı medeniyetlerin, kültürlerin, toplumların göz bebeği olmuş Çanakkale bugün yepyeni bir geleceğe kucak açıyor. Çanakkale Boğazı'na taktığımız yakut bir gerdanlık olarak gördüğümüz 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını yapmak üzere bir aradayız.

Bugün önce Çanakkale şehitlerimize gittik. Fatihamızı okuduk anmamızı yaptık. Ne diyor şair Sen ki asara gömülsen taşacaksın, heyhat sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat, ey şehit oğlu şehit isteme benden makber sana avucunu açmış duruyor peygamber. Biz de peygamber yoldaşı şehitlerimize layık olabilmek için çalışıyoruz. Şehitlerimizin aziz hatıralarına ecdadın 107 yıl önce kazandığı muhteşem zafere adadığımız 1915 Çanakkale Köprüsünü bir hilal uğruna yarab batan güneşlere, bedir aslanları kadar şanlı tarihe gömülemeyecek kadar büyük ecdada ithaf ediyoruz.

Hani hep maziden atiye köprü kurmak diyoruz ya işte bugün bu sözü hayata geçiriyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ülkemize, milletimize, şehrimize, tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum.

Bu köprümüzde tıpkı İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli ve şimdi de şimdi burada özellikle Çanakkale'de 6. köprüyü açıyoruz. Fakat unutmayın 140 yıl önce Sultan Abdülhamid Han az önce ifade ettiğim o köprülerin eskis çalışmalarını yapmıştı. Osmanlı'nın ardı ardına yaşadığı savaşlar nedeniyle hayata geçirilemeyen Abdülhamid Han yadigarı bu projelerin bir kısmını hayata geçirmek de bize nasip oldu. 1915 Çanakkale Köprüsü her bir teknik özelliği ile de farklı anlamlar taşıyor. Şimdi de hamdolsun Cumhur İttifakı olarak bunu açmak bize nasip oldu.

Köprümüzün isminin başındaki 1915 Birinci Dünya Savaşı'nın en kanlı, en ibretlik mücadelelerine sahne olan Çanakkale'de deniz zaferini kazandığımız yılı, kule yüksekliği 318 metre de Mart'ın 18'ini ifade ediyor. 3 Mart ayı 18 bugün. Dolayısıyla orta açıklığın uzunluğu 2023 metre ise Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'ün ve o tarihe atfettiğimiz büyük hedeflerimizin işaretidir. Ecdadımız bir asır önce burada Çanakkale geçilmez sözünü kanıyla tarihe nakşetmiştir. Neydi o, Haçlı hilal mücadelesiydi. Ecdadımız kınalı kuzuları ile Gazi Mustafa Kemal'in riyasetinde paşanın riyasetinde o kınalı kuzularla Seyid Onbaşılarla Çanakkale geçilmez demiş ve burada tarih yazmıştı. İşte o Çanakkale'deki mücadeleyi verenlerin torunları olarak bugün buradayız.

Bugün başka bir adım atıyoruz. 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nü açıyoruz. İnşa ettiğimiz bu köprü ile ecdadın mirası aynı mesajı mühendisliğin ve teknolojinin imkanlarıyla tarihe yeniden kazıdık. Az önce Güney Kore Başbakanı'nı dinledik. Heyecanını, aşkını gördünüz. Kore herhangi bir anlaşma yokken o zaman da bizim büyüklerimiz ne yaptılar Kore'de savaşa gittiler. Orada şehit olanlar oldu. Şu anda orada kabristanları var. Kore'ye gittiğimizde hep o kabristanı ziyaret ederiz. Bunlar sıradan olaylar değil bunlar aşktır ve aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır.

İşte hep beraber şu anda Kore ile attığımız bu adımlar inşallah en kısa zamanda ticaret hacmimizi inanıyorum ki 20 milyar dolara çıkaracağız. Yatırımlarıyla köprümüzdeki bu dayanışma ile adımlarımızı atıyoruz. Türkiye'nin Türk milletinin istediğinde başaramayacağı hiç bir şey olmadığını dosta düşmüna gösterdik gösteriyoruz. Hiç şüphesiz burada sadece bu köprüden bahsetmiyoruz. Karşımızda İstanbul'u Tekirdağ'a ve Çanakkale üzerinden Balıkesir'e bağlayacak dev bir ulaşım projesi var. Bugün köprü ile birlikte Malkara'dan Çanakkale'ye kadar uzanan 101 kilometrelik otoyolun da açılışını gerçekleştiriyoruz. İş bilenin kılıç kuşananındır. Türkiye'nin en yoğun araç güzergahlarından biri olan bu yolda Labseki-Gelibolu arasında feribotlarla ulaşım sağlanıyordu. Burada saatlerce feribot sırası beklenen ardından 1,5 saatlik bir yolculukla karşıya geçilebilen bir yerdi. Şimdi aynı yolculuk sadece 6 dakikada tamamlanacak.

Köprümüzün temelini 4 yıl önce yine bir 18 Mart günü atmıştık. Firmalarımız Güney Kore'li iş ortakları ile kolları sıvadı, 5 binin üzerinde personelin, 740 iş makinesinin geceli gündüzlü çalışmasıyla köprümüzü söz verdiğimiz bugünkü açılışa hazır hale getirdi. Dünyada böylesine devasa bir eseri bu kadar kısa sürede tamamlayabilecek bir başka ülke varmıdır bilmiyorum. Türkiye orta açıklığı itibarıyla dünyanın en uzun köprüsüne sahip Japonya'yı geride bırakarak bu alanda ilk sıraya yerleşti. Orta açıklık uzunluğu bakımından dünyadaki 10 köprünün 3'ünün ülkemizde olduğunu da hatırlatmak isterim.

Marmara'yı otoyollarıyla, köprüleriyle, tünelleriyle, çepeçevre kuşatan otoyol projemizin bugün açılışını yapacağımız kısmı 2,5 milyar euroluk bir yatırım bedeline sahiptir. Peki bu 2,5 milyar euroluk yatırım bize ne kazandıracaktır? Ülkemizin bu yatırımla sadece zamandan akaryakıt tüketiminden ve karbon salınımızı azalımından kazancı yıllık 415 milyon euro. Şehirlerimiz arasında güvenli konforlu hızlı bir şekilde yapılacak seyahatin kolaylığına değer biçilir mi? Yapılan hesaplamalar bu projenin ekonomimizde 5,3 milyon euro, istihdama 118 bin kişi, milli gelirde 2,4 milyar euro ilave katkısının olacağına işaret ediyor. Neresinden bakarsanız bakın ülkemiz için kazanç, milletimiz için iftihar kaynağı bir eserin açılışını yapıyoruz.

Avrupa ve Asya kıtalarını daha önce İstanbul'da yaptığımız 3 köprü ve denizin altından 2 geçişle birleştirmiştik. Marmaray, Avrasya Tüneli, iki kıtayı şimdi 6. defa birleştiren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hangi zorluklar aşılarak, hangi gayretler sarfedilerek inşa edildiğinin belgesel haline getirilen hikayesini bu akşam TRT'de seyredebilirsiniz ihmal etmeyin.

Artık Çanakkale şehitlerimizin aziz hatıralarını sadece mezar taşlarında sadece anıtlarda, sadece müzelerde değil işte bu abide eserin tüm görkemi ile Boğaz'ın üzerinde de yaşatacağız. Bizlere canları pahasına bu vatanı emanet eden tüm şehitleri bir kez daha rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum.

1915 Çanakkale Köprümüz kamu-özel iş birliği de denilen yap-işlet-devret modeli ile inşa ettiğimiz en son eserdir. İnşallah bunun devamı gelecek burada kalmayacak. Ülkemizde bu modelin 30 yıllık bir geçmişi olmakla birlikte en başarılı örnekleri bizim dönemimizde ortaya çıkmıştır. Dünyada da 134 ülke bu modeli farklı sektörlerdeki yatırımlarında kullanıyor. Kamu-özel iş birliği modeli performansında Avrupa'da 3. dünyada 13. sırada yer alıyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşmasından bazı satırbaşları:

"Ülkemizin simge yapılarından biri bugün milletiyle buluşuyor. Ortada büyük bir resim var, büyük ve güçlü Türkiye resmi. Amacımız ülkemizin rekabet gücünü ve yaşam kalitesini yükseltmek"

Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum'un konuşmasından bazı satırbaşları:

"Kan kardeşiniz ülke olan Güney Kore adına tekrar tebriklerimi sunmak istiyorum. Zorlu şartlara rağmen böyle büyük bir projeyi vaktinden önce tamamladığınız için sizleri tebrik ediyorum. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün her şeyden önce Doğu-Batı değişim tarihinde yeni bir geçit açması sebebiyle insanlık tarihinde önemi bulunmaktadır"

