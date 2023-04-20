Tarihi keşfi hedef aldılar! Onlar konuştu yine Erdoğan yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz 2020 tarihinde Dolmabahçe'de yapılan törenle Karadeniz'deki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu duyurması iç ve dış basında büyük bir heyecanla karşılanmıştı.

Gelinen noktada Türkiye'nin 2020 yılında Karadeniz'de başlattığı derin deniz sondajları meyvelerini vermeye başladı.

Sakarya Gaz Sahası'ndaki kuyulardan keşfedilen 710 milyar metreküplük Karadeniz Gazı için bugün 20.23'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla devreye alma töreni gerçekleştirilecek.

Yerli doğal gaz karaya çıkarılacak, şebekeye bağlanacak. Törende, meşaleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yakacak.

TARİHİ KEŞFİ HEDEF ALDILAR! ONLAR KONUŞTU YİNE ERDOĞAN YAPTI



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz, 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda." sözleri dünyada büyük bir yankı uyandırmıştı.

Fakat Türkiye'yi sevince boğan bu müjdeye maalesef müzmin muhalifler sevinemedi. Muhalefet kanadı, Türkiye'nin enerjide yükünü hafifletecek böyle önemli bir başarıyla gurur duymak yerine tarihi keşfi hedef alan küçümseyici ifadeler kullanılmaya başlandı.

Karadeniz'deki doğalgaz müjdesinin ilanından sonra geçen o 3 yılda kimler ne ifadeler kullanmış bir hatırlayalım:

Can Ataklı, "Cumhurbaşkanı yine ne müjde açıklayacak, kandırın da bu kadar değil" diyerek aklınca dalgaya alıyordu.

Emin Çapa, "Bu çağda gazla çağ atlayamayız. Japonya'nın, Kore'nin yeraltı kaynağı neredeyse sıfır." ifadelerini kullanırken milli keşfi küçümsedi.

Merdan Yanardağ müjdelerin fiyasko çıktığını söylemişti.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Her sıkıştığınızda gaz çıkarıyorsunuz" diyordu.

CHP'li Selin Sayek Böke, yatırımın 10 yıllar süreceğini, keşfedilen gazın ekonomik faydasının olmayacağını öne sürüyordu.

Ayşegül Arslan, "Bu Karadeniz gazı beni çok güldürüyor, fıkra gibi değil mi? Ne zaman çıkmış da ne zaman evlere verilecekmiş de" diyordu.

Firari Can Dündar ise keşfi hedef alarak 'ilginç' nitelemesinde bulundu. Dündar gaz keşfinin yer aldığı haberi alıntılayıp, "İlginçtir: Ne zaman sıkışsa gaz çıkıyor." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Doğal gaz keşfini 'utanç' olarak nitelendiren gazeteci Zafer Arapkirli, "Cumhurbaşkanı 'müjde' iddiasıyla bazı açıklamalar yaptı. 58 milyar m3 gaz bulunduğunu iddia etti. Bakanlar coşkuyla alkışladı. Basın mensupları niye alkışlamıyor ya? Yanlış bir iş mi yaptık?" diye ekledi. Arka sıralardan "basın" alkışı da geldi. Yazık. Utanç verici!" dedi.