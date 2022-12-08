Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: refaha odaklanırsak netice alırız

Kirişci, Ankara ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nde bugün başlayan ve 11 Aralık'a kadar sürecek "1. Adana Tanıtım Günleri"ne katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin önemine işaret ederek, Adana ve Adanalıların söz konusu fuar sayesinde kendilerini tanıtabileceğini ifade etti.

Adanalılar olarak kendilerini başkalarıyla mukayese etmemeleri gerektiğini belirten Kirişci, Allah'ın her il ve her coğrafyaya ayrı nimetler ve meziyetler verdiğine dikkati çekti.

Kirişci, Türkiye'nin 112 milyar metreküp su ihtiyacının yüzde 10,5'inin, Adana'nın içinden geçen iki nehrinden (Seyhan ve Ceyhan) karşıladığını vurgulayarak, "Verimli ovamız dünyanın sayılı ovalarından birisi. Bu itibarla Adana, tarımsal potansiyeli son derece yüksek bir ilimiz. Bizler bu şehrin önde gelenleri olarak bu potansiyeli daha ileri taşımakla mükellefiz. 'Mermeri delen damlanın gücü değil sürekliliğidir' derler. Hepimiz Adana'nın başarısına, geleceğine, üretimine, istihdamına ve ihracatı yani Adana'nın mutluluk ve refahına odaklanırsak, bundan netice alırız." değerlendirmesinde bulundu.

- İLK İMZA ADANA İÇİN

Göreve geldiğinde ilk imzasını Adana'nın Karataş ilçesinde kurulacak Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk Su Ürünleri Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) için attığını hatırlatan Kirişci, bir Adanalı olarak bu imzanın kendisine nasip olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kirişci, Adana'nın her bakımdan olduğu gibi su ürünleri konusunda da sahip olduğu yüksek potansiyeli üretim ve ihracata dönüştüreceğini ve istihdam sağlayacağını ifade etti.

Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Sulamaları Projesi ile 110 bin hektarlık alanın sulanacağını belirten Kirişci, burada Yedigöze Barajı'ndan sulanacak araziler, sulamayla ilgili yatırımların bitmesi ve toprağın su ile buluşmasının ardından daha büyük, yüksek ve kaliteli bir üretim elde edilmiş olacağını anlattı.

Kirişci, Bakanlık olarak kendi görev alanlarıyla ilgili Adana'nın bu istek ve ihtiyaçlarına katkı sağlayacaklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu ve daha önceden başlayıp devam eden çalışmalarımız gibi Adana'ya katkı sağlayacak pek çok projemiz olacak. Adana bunu fazlasıyla hak ediyor. 4 günlük program vesilesiyle Adana'yı tanımak isteyenler burayı ziyaret edecekler ama Adana, Adana'da yaşanır. Bütün misafirlerimizi Adana'ya bekliyoruz."

Fuara ayrıca, Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci ve Eski Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanı İmren Aykut da katıldı.

Kirişci, konuşmasının ardından fuarın kurdele kesimini gerçekleştirdi. Burada stantları tek tek gezen ve kendisine ikram edilen yiyeceklerden tadan Kirişci, katılımcılarla bol bol fotoğraf çektirdi.