Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 10 milyon fidan sayısına yıl sonuna kadar ulaşılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 10 milyon öğrenci adına fidan dikiminin yapılacağı projeyle 81 ilde eş zamanlı olarak 150 bin öğrenci fidanlarına kavuşacağını belirterek, "10 milyon sayısına da yıl sonuna kadar ulaşılacak." dedi.

Pakdemirli, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla Haydar Aliyev Ormanı'nda "Fidanlar Fidanlarla Büyüyor" adıyla düzenlenen fidan dikim programında konuştu.

Çevrenin, ataların mirası değil çocukların emaneti olduğunu dile getiren Pakdemirli, küresel ısınma, erozyon ve çölleşme gibi sebeplerle her yıl Konya'dan büyük alanların kaybedildiğine işaret etti. Dünyada bu gibi olumsuzluklar yaşanırken kendilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağaç ve doğa sevgisinden ilham alarak yola çıktıklarını ifade eden Pakdemirli, çocukları toprakla ve suyla haşır neşir etmek için Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliğine giderek bu ve benzeri projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile tarım ve orman liselerinin yaygınlaşması konusunu ele aldıklarını bildiren Pakdemirli, "Ziraat, orman mühendislikleri ile veterinerliğin çok daha değerli hale gelmesi konusu ilk tercihlerimiz arasında yer alıyor. Önümüzdeki hafta YÖK Başkanımızla da görüşeceğiz. Tüm rektör ve dekanlarla birlikte bu mühendislikleri daha değerli hale getirmenin yollarını arıyor olacağız." diye konuştu.

Pakdemirli, 10 milyon öğrenci adına fidan dikiminin yapılacağı projeyle, 81 ilde eş zamanlı olarak 150 bin öğrencinin fidanlarına kavuşacağını belirterek, 10 milyon sayısına da yıl sonuna kadar ulaşılacağını dile getirdi.

"Dünyada ormanlar azalırken Türkiye'de arttı"

"Öğrencilerin daha yaşken bu alışkanlıkları edinmesini istiyoruz." diyen Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak en önemli görevlerimizden biri de ülkemiz ormanlarının artırılması. Ağaçlandırma çalışmalarında önemli adımlar attık. Dünyadaki orman varlığı azalırken, Türkiye'deki orman varlığını artırdık ve orman varlığını artıran nadir ükelerden biri olduk. Son 16 yılda 5 milyon hektar alanda ağaçlandırma yaptık. Erozyon kontrolü, bozuk ormanların iyileştirilmesi çalışmalarına hız kazandırdık, 4 milyon 200 bin adet fidan diktik. 2002'de 16 milyar adet ağacımız vardı, bugün 22 milyar adete ulaştık. 2023 hedefimiz de 24,5 milyar ağaça ulaşmaktır."

Pakdemirli, orman köylülerinin, ceviz, badem, Antep fıstığı ve zeytin gibi gelir getirici türlerde 30 dekara kadar olan ağaçlandırma çalışmalarına yüzde 65 oranında destek sağladıklarını dile getirerek, "İnşallah 2019'da da bir milli park ve 11 tabiat parkımızın ilan çalışmalarını bitirmiş olacağız. Orman Evleri Projesi ile çocuklarımıza doğa ve ağaç sevgisinin aşılanması amaçlanıyor. Son yıllarda sosyal ormancılığa ağırlık vererek vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı kamusal alan ağaçlandırmalarında yadsınamayacak çalışmalar yaptık. Bugüne kadar 95 üniversite kampüsünü ağaçlandırdık, 21 bin kilometre uzunluğunda yol kenarına 14 milyon adet, 49 bin okul bahçesine 8,8 milyon adet fidan diktik." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk da selamlama için kürsüye çıkarak, İstiklal Marşı'nı çok güzel okudukları için törene katılan öğrencilere teşekkür etti.

Tören kapsamında, 81 ilde ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklar eş zamanlı fidan dikerken, 10 milyon öğrenci adına fidan dikme çalışması da başlatılmış oldu.