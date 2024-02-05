Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 774 bin projeye 120 milyar lira hibe ödemesi yaptık

Bakan Yumaklı, kentte bir otelde düzenlenen IPARD Destekleri 3. Dönem Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "asrın felaketi"ne rağmen tarlasını boş, hayvanlarını yemsiz bırakmayarak zor şartlara bile üretime devam eden bölge insanlarına teşekkür etti.

Depremden etkilenen illerde, tarımsal desteklemeler başta olmak üzere ücretsiz hayvan aşılaması, hayvan çadırı temini, yem desteği, kırsal kalkınmayı destekleme programı gibi birçok konuda uygulama ve düzenlemeyi hayata geçirdiklerini anlatan Yumaklı, deprem bölgesindeki çiftçilere mazot gübre destekleme ödemesini nakdi olarak yaptıklarını söyledi.

- "DEPREMDE TELEF OLAN HAYVANLAR BİREBİR TESLİM EDİLDİ"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Depremde hayvanlarını kaybeden vatandaşların bütün kayıplarının birebir karşılanacağı" sözü üzerine telef olan bütün hayvanların yerine yenilerini verdiklerine değinen Yumaklı, 2023'te 60 milyon lira bedelli 5 milyon doz büyükbaş hayvan şap aşılarını ücretsiz yaptıklarını, bu yıl da uygulamaya devam edeceklerini ve 2 yılda 145 milyon lira bedelli yaklaşık 10 milyon doz aşıyı ücretsiz yapmış olacaklarını aktardı.

Yumaklı, deprem bölgesinin verimli toprak yapısı ve iklim koşullarıyla, ülkenin gıda arz güvenliği açısından stratejik bir öneme sahip olduğunun altını çizerek, "Tarımsal üretimi eskisinden daha iyi hale getirmek için bütün destek ve planlama çalışmalarını kararlılıkla yürütüyoruz. Bakanlığımızın son dönemde hayata geçirdiği planlı ve sözleşmeli üretim gibi yeni modellerimizi sektöre entegre etmek için çalışıyoruz. İnşallah bunu 11 ilimizi kapsayan bu geniş coğrafyada da uygulayarak, tarımsal üretimimizi daha da ileriye taşıyacağız." dedi.

Kırsalda yaşayanların yaşam ve çalışma koşullarının yükseltilmesini ve doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılmasını amaçladıklarını anlatan Yumaklı, IPARD-3 başta olmak üzere Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı, Uzman Eller, Orköy, Genç Çiftçi, Bireysel Sulama, IFAD, Makine ve Ekipman Projeleri kapsamında kırsal bölgelere önemli destekler sağladıklarına değindi.

- 21 YILDA 120 MİLYAR LİRA HİBE ÖDEMESİ YAPILDI



Yumaklı, IPARD-1 ve 2 programlarında 27 başvuru çağrı ilanına çıktıklarını ve bugüne kadar 25 bin 645 projeye reel rakamlarla 45,6 milyar lira hibe desteği verdiklerini, bu hibeler sayesinde ülkenin tarım ve gıda sektörlerine 98,2 milyar lira tutarında yatırım kazandırıldığını, bu yatırımlarda da 96 bin istihdam sağlandığının altını çizdi.

Kahramanmaraş'a da IPARD 1 ve 2 kapsamında 733 projeye yaklaşık 2 milyar lira hibe desteği vererek sektöre 4 milyar liralık yatırım yapılmasını sağladıklarını vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Kırsal kalkınmada 21 yılda 774 bin projeye bugün ki rakamlarla 120 milyar lira hibe ödemesi yaptık. Bu programın, kırsal kalkınma yaklaşımının temelinde sadece destek vermek yok. IPARD ile kırsal kalkınmayı planlı ve sürdürülebilir bir anlayışla üretim ve insan odaklı bir bakışla ele almak var. IPARD programı ile bir yandan üretimi diğer yandan üretilenin yerinde işlenmesi ve pazarlanmasını destekliyoruz. Yani zincirin tüm halkalarını birbirine bağlıyoruz. Bir taraftan süt çiftliklerini desteklerken, diğer taraftan üretilen sütü alıp peynir yapacak, tereyağına çevirecek tesisleri de destekliyoruz. Ülkemiz ekonomisine katma değer sağlarken, ihracatımıza katkı yapıyor, insanımıza yerinde istihdam imkanı oluşturuyoruz."

Yumaklı, ülkenin kırsal kalkınma çalışmaları için yeni bir dönemi başlattıklarını belirterek, 2024 yılından itibaren 7 yıl süreyle uygulanacak IPARD-3 programı ile önceki IPARD programlarında gösterdikleri başarıyı geride bırakmayı hedeflediklerini, bu programda 786 milyon Avro hibe destek tutarı ve 1,5 milyar avroluk yatırım, 40 bin kişilik istihdam olacağını anlattı.

- IPARD DESTEKLERİ YAYGINLAŞTIRILACAK



Önceki destek verilen sektörlere ek olarak yumurta işleme sektörü, yem bitkileri yetiştiriciliği ve tuzlu sularda su ürünleri yetiştiriciliği ile yerel yönetimlerin faydalanacağı kırsal altyapı tedbirlerinin de programda yer alacağını kaydeden Yumaklı, "Bugüne kadar 42 ilde kullanılan IPARD desteklerini, bundan böyle 81 ilde yatırımcı ve çiftçiyle buluşturacağız. Böylece girişimcilerimizden bu yönde gelen yoğun talepler karşılanmış olacağı gibi, programın ilk defa uygulanacağı illerimize kırsal kalkınma alanında önemli yatırımlar kazandırmış olacağız. Programın ilk defa uygulanacağı illerimizde TKDK irtibat ofislerini açtık ve bu ofislerde personelimiz görevlerine başladı. Bütün illerimize ve çalışanlarımıza hayırlı olsun diyorum." dedi.

Bakan Yumaklı, projeden destek alan Ali Öğüt, Süleyman Kenger, Kevser Mutlu, Elif Nur Naz ve Fatma Güzelbulut'a temsili çeklerini takdim etti.