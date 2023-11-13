Tarım ve Orman Bakanlığının bütçe görüşmeleri devam ediyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Tarım ve Orman Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine devam ediliyor.

"SERTİFİKALI TOHUMLARIN YÜZDE 40'I YERLİ"

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, dünyada salgın hastalık, iklim değişikliği, savaş ve göç gibi gelişmelerin gıda ve gıda arzı güvenliğinin önemini ortaya koyduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin bir tarım ülkesi olduğunu söyleyen Ersoy, "Tarımsal verilere baktığımızda Türkiye'nin üretimde pozitif ivme yakaladığını görüyoruz. Tarımsal ihracat 2022 yılında 30 milyar dolara ulaşmıştır. Coğrafi olarak çatışma hatlarının ortasında olmamıza rağmen açıklanan rakamları olumlu buluyoruz. Pek çok tarım ürününde yeterlilik oranı yüzde 100'ün üzerindedir. Bulgur gibi birçok ürünün ihracatında dünya birincisiyiz." dedi.

Ersoy, sertifikalı tohumların yüzde 40'ının yerli ve milli tohumlardan oluştuğunun altını çizerek, Türkiye'nin, milli tohum politikasının etkinleşmesiyle bu alanda daha da ilerleyeceğine olan inancını kaydetti.

"İSRAFIN ÖNÜNE GEÇİLMELİ"

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyar, Türkiye nüfusunun ise 100 milyonun üstünde olacağının tahmin edildiğini aktardı.

Bu nüfus artışıyla birlikte tarımsal üretim ve sulama suyuna ihtiyacın da artacağına dikkati çeken Erdem, "Doğal kaynakların iyi kullanılması ve değerlendirilmesi gerekir. İsrafın önüne geçilmesi gerekir. Dünyada her 9 insandan biri açlıkla karşı karşıya." dedi.

Salgın, savaş ve iklim değişikliğine bağlı olarak gıda arzında aksaklıkların yaşandığını anımsatan Erdem, bu nedenle dünyada ve Türkiye'de gıda fiyatlarındaki artışın ortalamanın üstüne çıktığını kaydetti.

Çiftçilerin kullandığı tarımsal araçların niteliği ve sayısında önemli ilerlemeler olduğuna işaret eden Erdem, son 20 yılda 1 milyonun üzerinde traktör satışı gerçekleştiğini belirtti.

Ziraat Bankasının çiftçiye verdiği 450 milyar lira kredinin dönmeme oranının yüzde 1'in altında olduğunu ifade eden Erdem, "Hiçbir dönemde böyle bir oran yok. Hepimiz Türkiye'de ekonomik büyüklüğün tarıma da yansıdığını biliyoruz." şeklinde konuştu.

Tarımda verimli toprağın önemini vurgulayan Erdem, "İnşaat alanlarındaki toprağı taşıyalım. Binlerce yılda oluşan bu topraklar korunmaya muhtaç. Gerekirse bununla ilgili bir kanun çıkaralım." dedi.