TB2 İHA üzerinden Baykar'a yönelik algı operasyonuna AK Parti'den tepki

Halk TV, orman yangınlarında etkin mücadele gösteren Bayraktar TB2 İHA üzerinden Baykar'a yönelik itibar suikastine girişti. CHP tarafından fonlandığı ortaya çıkan Halk TV'nin yalan yanlış bilgileri dolaşıma sokarak yürütmek istediği karalama kampanyasına AK Parti'den tepki geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yaz aylarında artan sıcaklıklarla ortaya çıkan yangınlar yeşil vatanımızı tehdit etmektedir. Orman Genel Müdürlüğü'müz ve devletimizin diğer birimleri büyük fedakarlıklarla yangınlarla mücadele etmektedir. Yangınla mücadele eden kahraman işçilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. OGM'nin kara ve hava filosu İHA'larla desteklenmektedir. Türkiye, İHA'ları yangın tesbitinde kullanan Avrupa'da birinci, dünyada ikinci ülke olarak yangınla mücadelede referans bir ülke olmuştur. Yangın tehditiyle mücadele ederken, yalan haberin ve yalan siyasetinin sinsi bir tehdit olarak ortaya çıktığını bir kere daha gördük. Her zaman olduğu gibi milli kazanımlara husumetle yaklaşanlar yine ortaya çıktı. OGM'nin yangınla mücadelesine gölge düşürmeye ve Milli Teknoloji Hamlemizin öncü sembollerinden Bayraktar TB2 İHA'ların yangınları önlemede kullanılmasını, siyaset ve gazetecilik kılığına girmiş linç kampanyası ile hedef almaya çalışıyorlar. Seçim öncesi de sözde siyaset ve gazetecilik kılığında ortaya çıkan linç kampanyasına milletimiz gereken cevabı vermişti. Ortaya koyulan yalan iddialara hem devlet kurumları hem de Baykar net ve açık cevaplar vermiştir. Bununla birlikte hem devlet kurumlarını hem de dünyanın dört bir yanında ülkemizi gururlandıran Bayraktar TB2 İHA'ların yangınla mücadelede kullanılmasını hedef alan linç kampanyasının halen devam ettiğini görüyor ve şiddetle kınıyoruz. Sözde gazetecilik ve siyaset kılığına girmiş bu sinsi kampanyalarla mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.