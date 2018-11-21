TBMM 27'nci Dönem Başkanı Kahraman: 15 Temmuz, Türkiye'nin haritadan silinme projesiydi

Kahraman, Meclis Başkanlığı döneminde Özel Kalem Müdürlüğünü yapan ve kısa süre önce Çorum Valisi olarak atanan Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.

Çiftçi'ye yeni görevinde başarılar dileyen Kahraman, Mustafa Çiftçi'nin Çorum ve Türkiye'ye güzel hizmetler yapacağına inandığını söyledi.

Daha sonra Çorum Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Zeki Gül'den çalışmalar hakkında bilgi alan İsmail Kahraman, ardından Buhara Kültür Merkezi'nde, kentteki 61 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu İnsani Değerler Platformu'nun üyeleriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Kahraman, sivil toplum kuruluşlarının güç birliği yapmasının, ülkenin birlik ve beraberliği açısından son derece önemli olduğunu dile getirdi.

Türkiye'deki birlik ve beraberliğin 15 Temmuz gecesi kendisini en iyi şekilde gösterdiğini vurgulayan İsmail Kahraman, şunları kaydetti:

"15 Temmuz, asla unutulmaması gereken bir hadisedir. İhtilaller olur, darbeler olur. İkisinin arasında fark vardır. 1960'a, 1980'e ihtilal derler. Hayır, darbedir. Tarihimizde darbe 1908'dir, 1923'tür. Hukuki, ekonomik, siyasi, kültürel bütün değerlerin, müesseselerin değiştiği hareketlere ihtilal denir. 1789 Fransız ihtilali, 1917 Rus ihtilali büyük hareketlerdir. Ancak, 'İndir demokrat partiyi, getir karşısındaki partiyi' değildir. Bu, darbedir. 1980, 1960, 1971 benzeri darbeler var. Ancak bu 15 Temmuz hadisesi darbe de değil, ihtilal de değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin haritadan silinmesi projesi idi. Maazallah muvaffak olunsaydı Daeşistan, Kürdistan, Ermenistan. Daracık bir toprakta Suriye'deki gibi birbirini boğazlayan kardeşler. NATO, müdahale için girerdi içeriye. Büyük bir projeydi. Ancak Cenabıhak en büyük hesap sahibidir. Muvaffak olamadılar."

Kahraman, darbe girişiminden haberdar olunca saklanmak yerine abdest alıp TBMM'ye gittiğini dile getirerek, "O akşam, berbat bir akşamdı. Cumhurbaşkanımızı ve Başbakanımızı aradım ama temas kuramadık. Darbe oluyor. Emniyet Müdürümüz, genel sekreterimiz beni gizli bir yere götürmeyi teklif ettiler. 'Gemiyi fareler terk eder, ben kaptanım. Gemiyi terk etmem mevzu bahis değil' dedim. Aldım abdestimi, geldim Meclis'i açtım. Bombaların, F-16'ların, tankların altında." ifadelerini kullandı.

Mecliste grup başkanvekillerine "Parti diye bir şey yok. Parti hikaye. Hepimizin gayesi bayrağımızdır, sancağımızdır, hilalimizdir.' dediğini belirten İsmail Kahraman, "O gece 7 Ağustos'un temelini attık. İstanbul Yenikapı'daki bütünlük bize lazım. Siyasi düşüncelerle birbirimize girmeyelim. Hepimiz hesabımızı kendimiz vereceğiz Cenabıhakk'a. Elimizden geleni yapalım." diye konuştu.