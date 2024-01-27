İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2024 Cumartesi / 17 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2719
  • EURO
    33,0247
  • ALTIN
    1953.68
  • BIST100
    8346.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahreyn ve BAE'ye gidecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 28-31 Ocak'ta Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) resmi ziyaret gerçekleştirecek.

AA27 Ocak 2024 Cumartesi 16:19 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahreyn ve BAE'ye gidecek
ABONE OL

Kurtulmuş'un, Bahreyn ve BAE ziyaretlerinde söz konusu ülkelerle ikili ve parlamentolar arası ilişkileri ele alması, küresel ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yarın ilk olarak Bahreyn'in başkenti Manama'da Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam, Bahreyn Şura Meclisi Başkanı Ali bin Saleh Al Saleh ve Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakan Selman bin Hamed İsa Al Halife ile görüşme gerçekleştirecek.

Kurtulmuş'un, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife tarafından kabul edilmesi ve söz konusu kabulde küresel ve bölgesel konulara ilişkin fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

- BAE ZİYARETİ

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahreyn ziyaretinin ardından geçeceği BAE'nin başkenti Abu Dabi'de de ilk olarak Wahat Al Karama Şehitliği'ni ziyaret edecek.

Kurtulmuş, BAE Federal Ulusal Konsey'de BAE Federal Ulusal Konseyi Başkanı Saqr Ghobash ile görüşecek, onuruna verilecek davete katılacak.

Kurtulmuş'un, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından da kabul edilmesi karşılıklı görüş alışverişinde bulunması öngörülüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.