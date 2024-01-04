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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Dağlıoğlu ve Baraçlı'yı ayrı ayrı kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu'nu kabul etti.

AA4 Ocak 2024 Perşembe 17:48 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Dağlıoğlu ve Baraçlı'yı ayrı ayrı kabul etti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayri Baraçlı'yı ayrı ayrı kabul etti.

Meclis'teki kabuller, basına kapalı gerçekleşti.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ, ESAM GENEL BAŞKANI KUTAN'I AĞIRLADI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı Recai Kutan'la bir araya geldi.

Kurtulmuş, Meclis'te gerçekleşen görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli büyüğümüz, muhterem Recai Kutan Beyefendiyi Gazi Meclisimizde ağırladık. Nazik ziyaretleri için Recai Ağabey'e teşekkür ediyor; hayırlı, bereketli ömürler diliyorum." ifadesini kullandı.

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