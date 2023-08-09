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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş Danimarka'daki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları kınadı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen saldırıları kınadı.

AA9 Ağustos 2023 Çarşamba 23:53 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş Danimarka'daki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları kınadı
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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Batı dünyasında bazı karanlık çevrelerce kışkırtılan İslam düşmanlığı ve ırkçılığın geldiği tehlikeli boyutları endişe ve dikkatle takip ettiklerini belirtti.

Numan Kurtulmuş, "Danimarka'da kutsal kitabımıza yönelik nefret eylemlerini şiddetle telin ediyoruz. İslam düşmanlığı aslında açık bir insanlık düşmanlığına evrilmiştir. İnsanlığı ön yargılarından kurtarmanın imkanlarını ararken, ırkçılığı ve İslam düşmanlığını lanetliyoruz." ifadelerine yer verdi.

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