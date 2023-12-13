İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Aralık 2023 Çarşamba / 1 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,0641
  • EURO
    31,359
  • ALTIN
    1850.18
  • BIST100
    7639.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • TBMM Başkanı Kurtulmuş: Dünya, İsrail yardakçılarına bunun hesabını bir gün soracak
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Dünya, İsrail yardakçılarına bunun hesabını bir gün soracak

TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen 'Gazze'de Kadın ve Çocuk Olmak' panelinde konuşan BMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'BM Genel Kurulunda 150 ülke bir tarafta, 10 ülke başka tarafta. Dünya, İsrail yardakçısı 10 ülkeden de büyüktür ve bunun hesabını bir gün soracaktır.' dedi.

13 Aralık 2023 Çarşamba 11:45 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Dünya, İsrail yardakçılarına bunun hesabını bir gün soracak
ABONE OL

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen "Gazze'de Kadın ve Çocuk Olmak" panelinde konuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları;

"BM Genel Kurulunda 150 ülke bir tarafta, 10 ülke başka tarafta. Dünya, İsrail yardakçısı 10 ülkeden de büyüktür ve bunun hesabını bir gün soracaktır. Netanyahu ve çetesi zannediyorsa 'bütün bebekleri öldürür, Filistin davasını bitiririz', boş bir hayal kuruyorlar. Onlara firavunu hatırlatmayı vazife telakki ederim"

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.