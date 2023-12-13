TBMM Başkanı Kurtulmuş: Dünya, İsrail yardakçılarına bunun hesabını bir gün soracak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen "Gazze'de Kadın ve Çocuk Olmak" panelinde konuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları;



"BM Genel Kurulunda 150 ülke bir tarafta, 10 ülke başka tarafta. Dünya, İsrail yardakçısı 10 ülkeden de büyüktür ve bunun hesabını bir gün soracaktır. Netanyahu ve çetesi zannediyorsa 'bütün bebekleri öldürür, Filistin davasını bitiririz', boş bir hayal kuruyorlar. Onlara firavunu hatırlatmayı vazife telakki ederim"