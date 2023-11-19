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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Endonezya'da

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu MIKTA'nın 9. Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya geldi.

AA19 Kasım 2023 Pazar 23:55 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Endonezya'da
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TBMM Başkanı Kurtulmuş'u, Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan ve diğer ilgililer karşıladı.

Kurtulmuş ile Türkiye-Endonezya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ve İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş da Cakarta'ya geldi.

Endonezya Temsilciler Meclisinin ev sahipliğinde Cakarta'da, "Çok taraflılığın güçlendirilmesi, kuşaklar arası zorlukların ele alınması" temasıyla düzenlenecek MIKTA 9. Parlamento Başkanları Toplantısı'nda, "Küresel Yönetişim Mercek Altında: Parlamento Nasıl Hareket Etmeli?", "Taahhüt ve Sorumlulukların Ötesinde İklim Eylemleri" ve "Gençliğin Gücünden Yararlanmak: Daha İyi Bir Gelecek" başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, toplantı kapsamında, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'nun parlamento başkanları onuruna vereceği davete de katılacak.

Kurtulmuş, ziyaretinde, ikili görüşmeler yapacak, Yunus Emre Enstitüsünde Türkiye mezunu öğrencilerle bir araya gelecek.

2013 yılında kurulan ve ismini Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın baş harflerinden alan kıtalar arası gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA, üyesi ülkelerce G20 ve diğer önde gelen uluslararası örgütlerle daha yakın işbirliği ve eşgüdüm içinde bulunulması, bahse konu ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesini hedefliyor.

Bölgelerinde etkin birer aktör olan beş ülke, bölgesel-küresel barış ve istikrara katkılarda bulunmanın yanı sıra uluslararası sorunlar karşısında çoğunlukla benzer yaklaşımlar izliyor.

  • TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
  • TBMM Başkanı Kurtulmuş
  • endonezya

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