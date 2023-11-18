TBMM Başkanı Kurtulmuş, Endonezya'ya gidecek

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cakarta'da, "Çok taraflılığın güçlendirilmesi, kuşaklar arası zorlukların ele alınması" temasıyla 19-21 Kasım'da düzenlenecek toplantıya iştirak edecek.

Endonezya Temsilciler Meclisi'nin ev sahipliğinde yapılacak MIKTA 9. Parlamento Başkanları Toplantısı'nda, "Küresel Yönetişim Mercek Altında: Parlamento Nasıl Hareket Etmeli?", "Taahhüt ve Sorumlulukların Ötesinde İklim Eylemleri" ve "Gençliğin Gücünden Yararlanmak: Daha İyi bir Gelecek" başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek.

Toplantı sonunda, MIKTA parlamento başkanlarının ortak bildirisi yayımlanacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, toplantı kapsamında Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'nun parlamento başkanları onuruna vereceği davete de katılacak.

Kurtulmuş, ziyaretinde ikili görüşmeler yapacak, Yunus Emre Enstitüsü'nde Türkiye mezunu öğrencilerle bir araya gelecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'a ziyaretinde, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Türkiye-Endonezya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş eşlik edecek.

2013 yılında kurulan ve ismini Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın baş harflerinden alan kıtalar arası gayri resmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA, üyesi ülkelerce G20 ve diğer önde gelen uluslararası örgütlerle daha yakın işbirliği ve eşgüdüm içinde bulunulması, bahse konu ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesini hedefliyor.

Bölgelerinde etkin birer aktör olan beş ülke, bölgesel-küresel barış ve istikrara önemli katkılarda bulunmanın yanı sıra uluslararası sorunlar karşısında çoğunlukla benzer ve yapıcı yaklaşımlar izliyor.