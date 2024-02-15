İSTANBUL 8°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2024 Perşembe / 6 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,7411
  • EURO
    33,2453
  • ALTIN
    1980.91
  • BIST100
    9269.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hitmi'yi kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Katar-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmed bin Hitmi Al Hitmi ile TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Türkiye-Katar Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyeti kabul etti.

AA15 Şubat 2024 Perşembe 16:59 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hitmi'yi kabul etti
ABONE OL

Kurtulmuş, parlamenter diplomasinin, uluslararası ilişkiler bakımından en önemli araçlardan birisi olduğunu belirterek, özellikle dostluk grupları çerçevesinde ve diğer çok taraflı komisyonlar çerçevesinde her iki parlamentonun yakın ilişki içerisinde bulunmasını arzu ettiklerini söyledi.

Türkiye ve Katar halklarının birbirine son derece yakın, kardeş ve dost iki millet olduğunu dile getiren Kurtulmuş, bunun da ötesinde iki ülke hükümetleri arasında çok yakın işbirliği ve stratejik ortaklık seviyesinde ilişkilerin bulunduğunu aktardı.

Bu bölgenin temel meselesinin güven ve istikrar olduğunun Katar ve Türkiye tarafından çok yakinen bilindiğini belirten Kurtulmuş, bölgedeki gelişmelerin bölge halklarının çok daha yakın işbirliği içerisinde olmasını zaruri kıldığını bildirdi.

7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım boyutlarına varan ağır insanlık suçları ve katliamların, bölge ülkelerinin daha fazla yakınlaşmasını mecbur kıldığını da vurgulayan Kurtulmuş, Katar'ın hem hükümet hem halk olarak İsrail'in saldırgan tutumları karşısında ortaya koyduğu insani yaklaşımı takdir ettiklerini belirtti.

Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ara kararıyla Filistin davası için bundan sonra on yıllar sürecek yeni bir mücadele alanının başladığını anlatan Kurtulmuş, bunun yeni bir milat olduğunu, bundan en iyi şekilde istifade etmek için eldeki imkanların ciddi şekilde kullanılması gerektiğini ifade etti.

Kurtulmuş, her vesileyle Netanyahu ve çetesine destek veren Batı'nın bile artık bu ağır yükü taşıyamaz hale geldiğini de kaydetti.

Filistin davasıyla ilgili uluslararası alanda yapılacak çalışmalara da işaret eden Kurtulmuş, İsrail'deki siyonist rejimin uluslararası alanda yalnızlaştırılması, insanlık cephesinin güçlendirilmesi ve bölge ülkeleri başta olmak üzere İslam dünyasının birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin acilen temin edilmesini sağlayacak adımların atılması gerektiğini vurguladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yakın bir gelecekte 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan, tam manasıyla egemen, toprak bütünlüğü sağlanmış bir Filistin devletinin mutlaka kurulacağını ifade etti.

Katar-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Al Hitmi ise Katar Şura Meclisi'nin çalışmaları hakkında bilgi vererek; TBMM'nin yasama ve denetleme faaliyetleri konusundaki zengin ve engin deneyimlerden yararlanma arzusunda olduklarını belirtti.

Filistin davasının öncelikli konularından olduğunu bildiren Al Hitmi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının Parlamentolararası Birlik'e ve uluslararası konferanslara taşınması, buralardan kararlar alınması gerektiğini söyledi.

  • TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
  • TBMM Başkanı Kurtulmuş
  • Numan Kurtulmuş
  • Katar-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Al Hitmi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.