TBMM Başkanı Kurtulmuş: İnsanlık cephesine destek veren bütün özgürlük yanlılarını saygıyla selamlıyoruz

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'daki bir otelde düzenlenen Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı'nda yaptığı konuşmada, parlamento başkanları, başkan yardımcıları ve 600'e yakın milletvekilini, dünyanın başkenti, büyük İslam medeniyetlerinin payitahtı İstanbul'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

İnsanlık tarihinin en zor dönemlerinden birisinden geçilen bu dönemde, insanlık tarihinin yakın zamanlarda hiç görmediği büyük bir zulmü, katliamı, soykırımı izleyen, bunlara şahit olan insanlar olarak, Filistin halkının, Gazze halkının yaşadıklarına bir nebze de olsa destek olmak, onların çaresiz durumlarına çare olabilmek için bir araya geldiklerini kaydeden Kurtulmuş, "Bu toplantının bizim tahmin ettiğimizden çok daha değerli, güçlü sonuçlar doğurabilecek bir toplantı olduğunun altını çizmek isterim." dedi.

Kurtulmuş, dünyanın bugün hemen her yerinde halkların, Filistin halkının haklı davasına destek vermek üzere meydanları ve caddeleri doldurduğunu, üniversitelerin kampüslerinde kendi ülkelerinin yönetimlerine rağmen hakkın ve adaletin sesini yükseltmeye gayret ettiğini anlattı.

Buna rağmen bazı yönetimlerin hala İsrail'deki Siyonist, işgalci Netanyahu ve çetesine destek olmaya devam ettiğini üzülerek gördüklerini belirten Kurtulmuş, bugün dünyanın dört bir tarafından parlamenterlerin bir araya geldiğini ve "Yeter artık, bu zulme destek olmayın" diyerek, Filistin halkına karşı yükselen bu zulme küresel ölçekte bir karşı duruşu ortaya koyduğunu dile getirdi.

Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'na başvurusuyla Filistin davası bakımından yeni bir dönemin başladığını belirten Kurtulmuş, bu yeni dönemde belki uzun yıllar sürecek son derece zor bir mücadeleye hazır olmak gerektiğini vurguladı.

Kurtulmuş, "Şimdiye kadar İsrail'in gaddarlıkları, zulmü karşısında söylenecek sözlerin neredeyse tamamı söylenmiştir. Bundan sonra eylem zamanıdır, bundan sonra zalimlerin zulmünü durdurmak için mücadele etme zamanıdır." dedi.

- "FİLİSTİN DAVASINA DESTEK İÇİN İŞ BİRLİĞİ VE DAYANIŞMA İÇERİSİNDE MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"



Numan Kurtulmuş, yeni dönemdeki mücadele alanlarına da işaret ederek şöyle devam etti.

"Bunlardan birincisi Netanyahu ve çetesinin ve buna bağlı olarak Siyonist emperyalizmin uluslararası sistem içerisinde yalnızlaştırılmasının sağlanmasıdır. İslam ülkeleri başta olmak üzere yeryüzünde mazlumlardan yana olan bütün milletlerin bir araya gelerek iş birliğini, güç birliğini artırmasıdır. Üzülerek bir kez daha ifade etmek isterim ki, Gazze'nin yaşadığı bu büyük acıların ardındaki en büyük neden, İsrail'in gücü ya da arkasındaki destekler değil, ne yazık ki en büyük neden İslam dünyasının çaresizliği, inisiyatifsizliği ve dağınıklığıdır. Önce Filistin davasına destek için işbirliği ve dayanışma içerisinde mücadelemizi sürdüreceğiz."

7 Ekim'den bu yana insanlık tarihi bakımından umut verici bir gelişme de gerçekleştiğini aktaran Kurtulmuş, "İnsanlık cephesi diyebileceğimiz, haktan, hukuktan, adaletten, insaftan ve vicdandan yana olan, dini, dili ne olursa olsun hakikatin yanında durmayı tercih eden yüz milyonlarca insan Filistin davasına destek olmaya başlamıştır. İşte en son hükümetlerinin karşı duruşlarına, üniversite yönetimlerinin bir şekilde polis zoruyla zor kullanmalarına rağmen, ABD'nin meşhur üniversitelerinin hepsinde çok büyük bir Filistin dayanışması ortaya konulmaya başlanmış, büyük gösteriler tertip edilmeye başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

- "BÜTÜN ÖZGÜRLÜK YANLILARINI SAYGIYLA SELAMLIYORUZ"



Kurtulmuş, Filistin davasına gönül verenlerin üzerine düşen bir diğer sorumluluğun ise bu insanlık cephesini her platformda tahkim etmeyi sürdürmek olduğunu ifade ederek, "Biliyoruz ki iyilik, kötülükten daha güçlüdür. İnsanlık, insanlık düşmanlarından daha kuvvetlidir. Bu vesileyle, insanlık cephesine destek veren bütün özgürlük yanlılarını saygıyla selamlıyoruz, onların yaptıkları bu girişimleri takdirle karşılıyoruz" şeklinde konuştu.

Başkenti Kudüs olan, toprak bütünlüğü sağlanmış, 1967 sınırlarında tam manasıyla bağımsız bir Filistin devletinin kuruluşunun ve uluslararası sistem tarafından kabul edileceği günlerin uzak olmadığını ifade eden Kurtulmuş, "Asırlar boyunca olduğu gibi orada Müslümanları, Hristiyanları, Yahudileri, farklı etnik kökenden insanları bir arada yaşatan o büyük ecdadın mirası olan 'La ilahe illallah İbrahim Halilullah' sözünün Kudüs'ün her tarafına yazılacağı günler yakındır." değerlendirmesini yaptı.

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllardır her vesileyle, bütün uluslararası platformlarda haykırdığı "Dünya beşten büyüktür" sözünün gerçekleşeceği günlerin de yakın olduğunu kaydederek, "Artık dünya bu sistemi taşıyamaz. İnsanların yaratılışta eşitliği, devletlerin egemenlikte eşitliği temelinde yeni bir dünya sistemi kurulacak ve buna da Türkiye ve İslam dünyası öncülük yapacaktır." dedi.

- "İNŞALLAH EN KISA ZAMANDA FİLİSTİN DAVASININ EN GÜZEL ŞEKİLDE BAŞARIYA ULAŞACAĞINI GÖRECEĞİZ"



Filistin'in muzaffer direnişçilerinin, Filistin'in sabırlı ve kahraman halkının, Netanyahu'ya, Hazreti Musa'yla firavunun hikayesini doğrudan doğruya anlattığını söyleyen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de bir kere daha hatırlatalım. Her çocuğu öldürseniz de her yaşlıyı her genci hayattan koparmaya çalışsanız da yaptığınız bu insanlık dışı suçlar, mutlaka geri tepecek. Musa ortaya çıkmasın diye ne kadar gayret ederseniz edin her bir köşeden yüzlerce, binlerce Musa çıkacak ve Firavunlar silinip gidecekler. Sözün bittiği yerde hayatlarıyla, kanlarıyla büyük bir destan yazan Filistin halkını hürmetle, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İstanbul'dan, dünyanın başkentinden yalnız olmadıklarını ve asla yalnız kalmayacaklarını bir kere daha haykırıyorum. Hayatlarını kaybetmiş 35 binin üzerindeki Filistin şehitlerine Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah en kısa zamanda Filistin davasının en güzel şekilde başarıya ulaşacağını göreceğiz. Allah, bu uğurda mücadele edenlere, bu uğurda gayret sarf edenlere kolaylıklar versin. Allah, hepinize özgür bir Filistin'de hep beraber, o özgürlük türküleri altında, Kudüs'te, Mescidi Aksa'da buluşmayı nasip etsin diyorum."