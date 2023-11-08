İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Kasım 2023 Çarşamba / 25 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,4901
  • EURO
    30,5484
  • ALTIN
    1790.65
  • BIST100
    7860.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kudüs Platformu heyetini kabul etti
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kudüs Platformu heyetini kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu heyetini kabul etti.

AA8 Kasım 2023 Çarşamba 19:04 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kudüs Platformu heyetini kabul etti
ABONE OL

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Başkanı, Yemen Milletvekili Hamid Abdullah el-Ahmar ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, kabulde, AK Parti Mersin Milletvekili ve Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Türkiye Şubesi Başkanı Nureddin Nebati ile TBMM İdare Amiri ve Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Hasan Turan da yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.