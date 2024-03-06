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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye Gabon'un normalleşme sürecinde yanındadır

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye olarak Gabon'un normalleşme sürecine destek olmaya, Türkiye'nin tecrübelerinden istifade edilmesi için de yardımcı olmaya gayret edeceklerini kaydetti.

DHA6 Mart 2024 Çarşamba 11:23 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye Gabon'un normalleşme sürecinde yanındadır
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) 18'inci Konferansı'na katılmak üzere gittiği Fildişi Sahili'nde ikili temasları kapsamında Gabon Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Ulusal Meclis Başkanı Jean-François Ndongou ile görüştü.

Kurtulmuş, görüşmede, Türkiye olarak Afrika kıtasına büyük bir önem atfettiklerini, Afrika açılımını verdikleri dış politika atağını sürdürdüklerini ifade etti. Gelecek dönemde dünyanın en önemli ve en hızlı gelişen bölgelerinden olacak Afrika'nın her yerindeki ülkelerle ve halklarla işbirliğini önemsediklerini vurgulayan Kurtulmuş, Gabonla ilişkileri de geliştirme arzusunda olduklarını söyledi.

"TÜRKİYE, GABON'UN NORMALLEŞME SÜRECİNDE YANINDADIR"

Askeri darbe sonrasında Gabon'un süratle ve sağlıklı bir şekilde normalleşmesinin sağlanması en temel beklentilerinden olduğunu dile getiren Kurtulmuş, Gabon halkının tamamıyla demokratik bir sistem içerisinde halkın seçtiği yöneticiler vasıtasıyla yönetilmesini ve süratle askeri darbeden seçimle iş başına gelmiş hükümetler dönemine geçilmesini arzuladıklarını ifade etti. Kurtulmuş, Türkiye olarak Gabon'un normalleşme sürecine destek olmaya, Türkiye'nin tecrübelerinden istifade edilmesi için de yardımcı olmaya gayret edeceklerini kaydetti.

Gabon'un, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı ve Filistin davasına desteklerinden dolayı teşekkür eden Kurtulmuş, İslam coğrafyasındaki ülkelerin işbirliğini artırarak birlik ve beraberlik içerisinde ortak hedefler ortaya koyması gerektiğini kaydetti.

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