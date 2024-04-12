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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrail'e tepki

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, işgalci İsrail'in TRT ekibine gerçekleştirdiği saldırı hakkında, 'Her geçen gün artan İsrail vahşeti karşısında mazlumun yanında yer alarak hakikati savunmaya devam edeceğiz.' dedi.

AA12 Nisan 2024 Cuma 18:02 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrail'e tepki
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Kurtulmuş, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu aralarında TRT Arapça ekibinin de bulunduğu bir grup gazetecinin yaralanmasına ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Katil İsrail yönetiminin Gazze Nuseyrat kampında gazetecilere düzenlediği saldırıda yaralanan TRT Arabi Kameramanı Sami Şahada'ya Rabb'imden acil şifa diliyor, sahada canları pahasına görev yapan tüm basın mensuplarına ve TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Her geçen gün artan İsrail vahşeti karşısında mazlumun yanında yer alarak hakikati savunmaya devam edeceğiz. İsrail'in Gazze'de sürdürmüş olduğu katliam, bütün insanlık için yüz karası olmaya devam ediyor. Sistematik olarak işlenen bu insanlık suçuna karşı sessiz kalan uluslararası toplumun sesini yükseltmesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz."

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