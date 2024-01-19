TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan ''Mavi Vatan'da Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni'' paylaşımı

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Yalova Sefine Tersanesi'nde düzenlenen "Mavi Vatana Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni"ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Türkiye'nin mavi vatandaki gücüne güç katacak dört yeni geminin, kahraman Türk ordusunun envanterine kaydedildiğini belirten Kurtulmuş, paylaşımında, "Ülkemize hayırlı olsun. Türkiye Yüzyılı'nda savunma sanayiimiz ilerleyişini asırlık projelerle emin adımlarla sürdürüyor. Gururluyuz." mesajına yer verdi.