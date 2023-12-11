TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Özgür Özel'e zor soru: Bunların yanında kim vardı?

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi davasında mahkum olduktan sonra vekil seçilen Can Atalay için hak ihlali kararı verdi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise AYM'nin kararına, 'Anayasa'yı ihlal ettiği ve yetkisini aştığı' gerekçesiyle uyulmamasına hükmedip karara imza atan 9 isim hakkında suç duyurusunda bulundu.

2024 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinde söz alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u AYM ile Yargıtay arasında yaşanan gerilime karşı çıkmamakla suçladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Özgür Özel'e tarih dersi: Altı örnek sıralayıp 'bunların yanında kim vardı' diye sordu

"Yargıtay'ın bu darbe girişimine siz (Numan Kurtulmuş) karşı çıkmıyorsanız biz 15 Temmuz gibi yine sizin yerinize direnmeye devam edeceğiz." diyen Özel'e Kurtulmuş'tan yanıt gecikmedi.

Muhalefet sıralarından yükselen seslerin arasında "Anayasa'nın 64'üncü maddesine göre konuşuyorum" diyen Kurtulmuş, "6 tane olayın ismini veriyorum. Bunlar Bab-ı Ali Baskını, Feriye Baskını, Abdulhamid Han'ın halli, 1960 Darbesi, 28 Şubat Darbesi ve 27 Nisan muhtırası. Bunların yanında kim var, karşısında kimler var?" diye sordu.

Kurtulmuş'un Özel'e cevabı sonrasında CHP sıraları ayağa kalkarak tepki gösterdi.

