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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yerel seçim sonuçlarına ilişkin açıklama

Yerel seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Milletimizin kararına herkesin büyük olgunlukla saygı gösterdiğini görmek, Türkiye'nin ne kadar olgun bir demokrasiye sahip olduğunun işaretlerinden biri' dedi.

IHA1 Nisan 2024 Pazartesi 20:24 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yerel seçim sonuçlarına ilişkin açıklama
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TBMM personeli ile iftarda bir araya gelen Kurtulmuş, yaptığı konuşmada Türk milletinin Gazze'nin yanında olduğunu gösterdiğini belirterek, "Dualarıyla, yardımlarıyla, ellerinde ne varsa oraya ulaştırabilmek için milletimiz adeta seferber oldu. Biriktirdikleri ufak harçlıkları bir kuruşuna dokunmadan Gazze'ye gönderen çocukları biliyoruz. Aylıklarını, kefen parası olarak sakladıklarını Gazze'ye gönderen yaşlı insanları biliyoruz. İnşallah duaları ile birlikte de Müslümanların çektiği bu çilelerin sona ermesi ve bu insanlık ayıbından sadece Gazze'de Müslümanların değil, bütün insanların kurtulması için milletimiz gayret sarf ediyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN OLGUN BİR DEMOKRASİYE SAHİP OLDUĞUNUN EN GÜZEL İŞARETLERDEN BİRİ"

1950'den sonra Türk milletinin tam demokrasiye kavuştuğunu aktaran Kurtulmuş, "Dün gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyeti Devleti yerel seçimleriyle ilgili millet sözünü söylemiş, demokratik yarışın sonunda seçim sonuçları Türkiye'nin her yerinde problemsiz şekilde yansımış, milletimiz tercihini yapmıştır. Milletimiz beş yıllık süre için kendisini yönetecek olan yöneticilerini seçmiş, onlar eliyle kendisine belediye hizmetlerinin gelmesi kararını vermiştir. Milletimizin bu kararına herkesin saygı gösterdiğini görmek, Türkiye'nin demokratik teamüller bakımından ne kadar olgun bir demokrasiye sahip olduğunun en güzel işaretlerden bir tanesidir" dedi.

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