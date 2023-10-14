TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yoğun diplomasi trafiği

Türkiye Büyük Milleti Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, P20 Parlamento Başkanları Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de diplomatik temaslarda bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Puan Maharani ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Kim Jin-pyo ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, Maharani ile görüşmenin ardından Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Duerte Pacheco ile bir araya geldi.

