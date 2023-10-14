İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ekim 2023 Cumartesi / 30 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7727
  • EURO
    29,2415
  • ALTIN
    1725.74
  • BIST100
    8113.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yoğun diplomasi trafiği

Türkiye Büyük Milleti Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 20 Parlamento Başkanları Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Hindistan'da yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Temsilciler Meclisi Başkanı Puan Maharani ve Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Pacheco ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.

AA14 Ekim 2023 Cumartesi 12:14 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yoğun diplomasi trafiği
ABONE OL

Türkiye Büyük Milleti Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, P20 Parlamento Başkanları Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de diplomatik temaslarda bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Puan Maharani ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Kim Jin-pyo ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, Maharani ile görüşmenin ardından Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Duerte Pacheco ile bir araya geldi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.