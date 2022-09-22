TBMM Başkanı Şentop Batı Trakya'da ziyaretlerde bulundu

Şentop, bir grup milletvekili ile çıktığı Balkan ülkeleri ziyaretleri programına Batı Trakya'yı da dahil etti.

TBMM Başkanı Şentop, programına Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif'i makamında ziyaretiyle başladı.

Daha sonra Gümülcine Türk Gençler Birliğini (GTGB) ziyaret eden Şentop başkanlığındaki heyeti, birlik başkanı Sedat Hasan karşıladı.

Şentop ve beraberindeki heyet, burada bir süre birlik üyeleriyle görüştü.

- Yeni seçilen müftüye hayırlı olsun ziyareti

Gümülcine'deki programını tamamlayan heyet daha sonra İskeçe'ye hareket etti.

Şentop ve beraberindekiler, temmuzda 57 yaşında kanser hastalığı nedeniyle vefat eden merhum İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'nin kabrine ziyarette bulundu. Burada dua edildi.



Mustafa Şentop, burada yaptığı konuşmada, Batı Trakya'da soydaşlarla hasbihal etmenin, onlara selam vermenin, vefat edenlerin kabrini ziyaret etmenin çok kıymetli olduğunu söyledi.

Rahmetli Ahmet Mete'nin büyük hizmetleri olduğunu ifade eden Şentop, "Kendisine tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Büyük hizmetleri geçmiş bir kardeşimiz, arkadaşımız, dostumuzdu." dedi.

Bu toprakların Türkiye'de yaşayanlarca da yakından takip edildiğini vurgulayan Şentop, "Yüzyıllarca bir arada yaşamışız. Aynı kültürü, aynı dini, aynı medeniyeti paylaşmışız. Ayrıca üstelik 100 yıl önce yapılan anlaşmalarla bir hukuki durum, bir statü var. O çerçevede burada yaşayan kardeşlerimizin hakları, özgürlükleri, yaşamış oldukları sıkıntılar ve mahrumiyetler, Türkiye'de yaşayan 85 milyonun takibindedir. Biz Türkiye olarak burada yaşayan, başka coğrafyalarda da yaşayan bütün soydaşlarımızın, dindaşlarımızın, aynı kültürü, medeniyeti, tarihi paylaştığımız bütün insanların hakları ve hukuklarıyla ilgili olarak bir hassasiyet içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Şentop, şöyle devam etti:

"Sadece Türkiye'nin hassasiyeti değil, dünyanın gittiği nokta da odur. Uluslararası sözleşmeler, insan hakları sözleşmeleri, medeni ülkelerin vatandaşlarına uyguladıkları, tanımış oldukları statüler, haklar, bunların hepsi yaşadığımız dünyada, bilhassa Avrupa kıtasında önemli bir husus ve durum. Türkiye'de yaşanan durumlarla ilgili olarak hiç alakası olmayan Avrupa ülkeleri, Belçika'dan, İngiltere'den, Hollanda'dan gelen milletvekilleri, parlamenterler 'Türkiye'de o niye böyle oluyor, bu niye böyle oluyor' diye soruyor. Niye?

Çünkü insan hakları, demokratik haklar, özgürlükler, hürriyetler artık günümüz dünyasında hangi ülkede yaşıyorsa yaşasın herkesin alakasını çeken, dikkatini çeken, standartlarının yükselmesini talep ettiği bir husustur. Dolayısıyla bizim de hiçbir anlaşma vesaire olmasa bile, tarih boyunca yüzyıllarca beraber yaşamış olduğumuz insanların durumunu takip etmek bizim içinde çok önemli kıymetli."

İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa da bugünkü ziyaretlerin bayram havası yaşattığını ifade etti.

Merhum Ahmet Mete'yi bir kez daha dualarla andıklarını ifade eden Trampa, "Bu kabristanda Batı Trakya Müslüman Türk toplumunun değerlerinin muhafazası noktasında gerek eski müftülerimiz Sabri Efendi, Mustafa Hilmi Efendi, Mehmet Hilmi Agalar ve en son Ahmet Mete hocamız burada. Tabii ki onların yanında ve etrafında eski milletvekillerimizin, eski öğretmenlerimizin bu uğurda mücadele vermiş insanların yatıyor olması, bu mekan bizim İskeçe Müslüman Türk Toplumu açısından önem arz etmektedir. Bu vesileyle herkese bugün burada dua etmiş olduk, Rabbim dualarınızı kabul eylesin. Sizleri de aramızda görmek, sizleri selamlamak, sizlerle bugün burada bir ve beraber olmak aynı şekilde bizim için bir onur ve şeref meselesidir. " diye konuştu.

Ardından Trampa'nın makamına geçen Şentop yeni seçilen müftüye görevinde başarı diledi.

Şentop daha sonra İskeçe Türk Birliğini (İTB) ziyaret etti. Şentop'u İTB Başkanı Ozan Ahmetoğlu ve çocuklar karşıladı.

Ahmetoğlu, Şentop'a adında "Türk" ismi geçtiği için sökülen tabelanın yerini göstererek hukuki mücadelelerinin sürdüğünü söyledi.

Ozan Ahmetoğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu uygulama nedeniyle aleyhine karar vermesine rağmen Yunanistan'ın AiHM kararını uygulamadığını ifade etti.

Şentop'a ziyaretlerinde milletvekillerinin yanı sıra, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu eşlik etti.