TBMM Başkanı Şentop iki ülkenin Milli Günü'nü kutladı

Şentop, milli gün dolayısıyla Güney Afrika Cumhuriyeti Parlamentosu Ulusal Eyaletler Konseyi Başkanı Nkosiyakhe Amos Masondo'ya tebrik mektubu gönderdi.

Mektubunda, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Milli Günü dolayısıyla Masondo'yu ve dost Güney Afrika Cumhuriyeti halkını Türk milleti ve şahsı adına tebrik eden Şentop, Güney Afrika Cumhuriyeti ile ilişkilerin her alanda gelişmesine önem atfettiklerini belirtti.

TBMM Başkanı Şentop mektubunda, "Müşterek gayretlerimizle yoğunlaştırabileceğimiz parlamentolar arası ziyaret ve temaslar da bu ilişkilerimize olumlu katkılar sağlayacaktır. Milli Günü'nüzü bir kez daha kutlarken zatıalinize ve şahsınızda Güney Afrika Cumhuriyeti Ulusal Eyaletler Konseyinin kıymetli üyelerine sıhhat ve muvaffakiyetler temenni ederim." ifadelerine yer verdi.



TBMM BAŞKANI ŞENTOP, SİERRA LEONE'NİN MİLLİ GÜNÜ'NÜ KUTLADI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sierra Leone'nin Milli Günü'nü kutladı.

Şentop, milli gün dolayısıyla Sierra Leone Meclisi Başkanı Abass Chernor Bundu'ya tebrik mektubu gönderdi.

Mektubunda, dost ve kardeş ülke Sierra Leone'nin Milli Günü'nü şahsı ve TBMM üyeleri adına kutlayan Şentop, ülkeler arasındaki samimiyet, dayanışma ve kardeşlik temelinde gelişen ikili ilişkilerin, parlamentolar arasında düzenli temas ve ziyaretlerle de gelişeceğine yürekten inandığını belirtti.

Şentop mektubunda, "Dost ve kardeş Sierra Leone halkına sıhhat, huzur ve refah, zatıalinize ve şahsınızda Sierra Leone Meclisinin kıymetli üyelerine başarı temennilerimi iletirim." ifadelerini kullandı.