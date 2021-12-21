TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ile görüştü

AA 21 Aralık 2021 Salı 15:22 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 15:22

Başkent Üsküp'teki "Villa Vodno" Cumhurbaşkanlığı rezidansta gerçekleşen kabulde Pendarovski, Şentop ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Pendarovski görüşmede, Türkçe Eğitim Günü'nün sadece Türkiye'nin değil tüm Kuzey Makedonya'nın bayramı olduğunu söyledi.

Geçen dönemde Antalya'da bulunduğunu anımsatan Pendarovski, iki ülke arasındaki temasları ve ilişkileri daha da ileriye çalışma sorumluluklarının bulunduğunu kaydetti.

Şentop da Pendarovski'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Köklü tarihi, kültürel ve beşeri bağlara sahip oldukları Kuzey Makedonya'yı Türkçe Eğitim Günü vesilesiyle bu yıl yeniden ziyaret etmekten duyduğu mutluluğu ifade eden Şentop, bu vesile ile Türkçe bayramını tebrik etti.

Kuzey Makedonya'nın bu yıl bağımsızlığının 30. yılını idrak ettiğini hatırlatan Şentop, Balkan coğrafyasındaki önemli ortakları ve müttefiki Kuzey Makedonya ile ilişkilerini ve iş birliğini geçen 30 yılda birlikte ileri seviyelere taşıdıklarını söyledi.

Ortaklıklarının ticaret, yatırım, turizm, savunma sanayisi, eğitim ve kültür gibi birçok sahada güçlenmeye devam edeceğine işaret eden Şentop, Kuzey Makedonya'nın Avrupa ve Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesinin tamamlanmasının bölgenin istikrarı ve refahı bakımından önem taşıdığını, bu anlayışla, Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği (AB) üyelik müzakerelerinin en yakın zamanda başlamasına olan desteklerini yineledi.

Şentop, "Hiç şüphesiz, önümüzdeki dönemde iki dost ülke olarak NATO dâhil çok taraflı platformlarda iş birliğimizi ve dayanışmamızı sürdüreceğiz." dedi.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin büyük potansiyel taşıdığını kaydeden Şentop, ticaret hacminde geçen yıla göre yüzde 46'lık artışın memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Şentop, "Serbest Ticaret Anlaşması'nın tarım ürünlerini ve hizmetler sektörünü kapsayacak şekilde güncellenmesine yönelik görüşmeleri en yakın zamanda tamamlamamız gerektiğini düşünüyorum. Böylelikle hem karşılıklı ticaretimizin artmasının hem de ekonomik iş birliğimizin çeşitlendirilmesinin önü açılacaktır. Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesi, Kuzey Makedonya'ya yeni Türk yatırımları yapılmasının da önünü açacaktır." ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonya Türklerinin barış ve esenlik içinde yaşamlarını sürdürmelerinden ve bu ülkenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmalarından duyduklarını mutluluğu aktaran Şentop, Türk toplumunun iyi bir eğitim görmesini, ilk ve ortaöğretim sürecinde Türkçe eğitimin de yaygın şekilde verilmesine önem verdiklerini vurguladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bu sene de tüm dünyayı derinden etkilemeye devam ettiğine dikkati çeken Şentop, "Bu salgın tüm insanlığa zor zamanlarda dayanışmanın ve paylaşmanın önemini bir kez daha hatırlatmıştır. Türkiye olarak, biz de bu süreçte 'dost kara günde belli olur' düsturuyla sağladığımız tıbbi yardım ve destek ile Kuzey Makedonya'nın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Türkiye yerli Kovid-19 aşısı geliştirme sürecinde ileri bir safhaya ulaşmıştır. Üretim aşamasına geçildiğinde dostumuz Makedonya'ya aşı desteği sağlamaktan memnuniyet duyarız." değerlendirmesinde bulundu.