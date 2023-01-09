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Politika

TBMM Başkanı Şentop: Türk dünyası olarak birlik hareket etmemiz refahımızın güvencesi olduğunu düşünüyoruz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, parlamentolar arası ilişkileri geliştirmek istediklerini belirterek, 'Türk dünyası olarak birlik ve dayanışma içinde hareket etmemizin, şimdi olduğu gibi gelecekte de barış, istikrar ve refahımızın güvencesi olduğunu düşünüyoruz.' dedi.

AA9 Ocak 2023 Pazartesi 21:04 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Şentop: Türk dünyası olarak birlik hareket etmemiz refahımızın güvencesi olduğunu düşünüyoruz
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Şentop, Antalya'da bir otelde düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 13. Genel Kurulu'na katılan Türkmenistan Milli Konseyi Meclis Başkanı Gülşat Mammedova ile görüştü.

Türkiye ile Türkmenistan'ın, müşterek tarih, dil, din ve kültürleriyle birbirlerine bağlı iki kardeş ülke olduğuna işaret eden Şentop, özellikle son dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi yönünde güçlü bir ivme yakalandığını ifade etti.

Kardeş halkları temsil eden meclislerin arasındaki bağların da doğal olarak halkları kadar yakın olması gerektiğini vurgulayan Şentop, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede TBMM ile Halk Maslahatı arasında imzaladığımız mutabakat muhtırasının, işbirliğimize büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Ayrıca Türkmenistan ile Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) başta olmak üzere çok taraflı platformlarda da parlamentolar arası ilişkileri geliştirmek istiyoruz. Türk dünyası olarak birlik ve dayanışma içinde hareket etmemizin, şimdi olduğu gibi gelecekte de barış, istikrar ve refahımızın güvencesi olduğunu düşünüyoruz."

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