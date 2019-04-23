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TBMM Başkanı Şentop'tan 23 Nisan mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Türkiye Büyük Millet Meclisi, ilk gününden itibaren milletimizin bütün renklerini bir zenginlik olarak bünyesinde barındıran bir yapıya sahip olmuştur ve bundan sonra da bu niteliğini koruyacaktır. Zira Türkiye ancak, farklılıklarını çatışma bahanesi değil, zenginleşme imkanı olarak gören bir anlayışla ilerleyebilir.” ifadesini kullandı.

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Şentop, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajda bugünün, asil milletin iradesine ve Büyük Türkiye’nin istiklal mücadelesine dayanan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 99. yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğunu anımsattı.

Yüce Meclisin 99. kuruluş yıl dönümü ve milletin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Şentop, milletin ve vatanın en zor günlerinde teşekkül eden, milli mücadelenin merkezi olan TBMM’nin devraldığı istiklal, hürriyet ve milli irade mirasını bugüne kadar başarıyla sürdürmüş olmanın haklı gururunu taşıdığını ifade etti.

Kuruluşunun 99. yıl dönümü coşkuyla kutlanan TBMM’nin, ilk gününden itibaren milletin bütün renklerini bir zenginlik olarak bünyesinde barındıran bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Şentop, bundan sonra da bu niteliğini koruyacağına işaret etti.

Şentop, Türkiye’nin ancak, farklılıklarını çatışma bahanesi değil, zenginleşme imkanı olarak gören bir anlayışla ilerleyebileceğinin altını çizerek, şunları kaydetti: “23 Nisan sadece Ulusal Egemenliğin değil, aynı zamanda çocukların bayramıdır. Açıktır ki çocuklarımızı ve gençlerimizi milli ve manevi değerlerimizle donatıp, kendi ayakları üzerinde duran, istiklal ve hürriyet aşığı, çağın gerektirdiği donanıma ve niteliklere sahip bireyler olarak yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Bu yüzden, milletin ve vatanın istikbali olan çocuklarımızı daima bir kıymet olarak hayatımızın, gelecek planlarımızın en hayati kısmına yerleştirmeliyiz.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 99. yıl dönümünde, başta ilk Meclis Başkanımız, Milli Mücadelenin lideri ve Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ve Birinci Mecliste kurtuluş mücadelesine omuz veren bütün milletvekillerimiz olmak üzere bu çatı altında görev yapmış olan; vatan, millet, bayrak ve devlet uğruna şehit düşen, gazi olan; son olarak 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişimine karşı dururken makamların en yücesine ulaşan her bir vatan evladını rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum.”

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