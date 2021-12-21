TBMM Başkanı Şentop'tan Kuzey Makedonya'ya FETÖ uyarısı

21 Aralık 2021 Salı 15:33 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 15:33

Dost olarak nitelendirdiği Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında ülkenin meclisinde hitap etmekten büyük şeref duyduğunu aktaran Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM'nin üyelerinin ve dostları Türk milletinin selam ve muhabbetlerini getirdiğini aktardı.

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki dostluğu derin, güçlü ve samimi olarak nitelendiren Şentop, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk Başkanı, Milli Mücadelemizin büyük komutanı, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'bağımsızlık' fikrinin tohumlarını bu topraklarda geliştirmiştir. Askeri eğitimine Manastır Askeri İdadisinde başlayan Atatürk, gençliğinden itibaren bu coğrafyanın siyasi ve kültürel atmosferini solumuş, bundan derin biçimde etkilenmiştir. Benim aile büyüklerim de bu güzel ülkeden Türkiye'ye göç etmiştir. Gevgeli kazasından 1926 yılında ayrılıp Türkiye'ye gelmişlerdir. Buralara dair güzel hatıraları çocukluğumuzda çok zaman dinlemişizdir. Buraya her gelişimde, kendimi büyük bir mutluluk içerisinde ve candan bir samimiyet çemberinde buluyorum. Ve kendimi evimde hissediyorum. Bu duygular, tarihi bağlarımızla ilgili olduğu kadar, sizlerin, bu güzel ülke insanının misafirperverliğinden de kaynaklanmaktadır. Birbirimizden ne fiziki olarak ne fikir olarak ne de kalben hiç uzak olmadık. Bu insani bağlar ülkelerimiz arasındaki ilişkilere de yansımaktadır." ifadelerini kullandı.

Ziyaretinin Makedonya'nın bağımsızlığını kazanmasının 30. yıldönümüne tesadüf ettiğini kaydeden Şentop, geçtiğimiz 30 yıl zarfında Kuzey Makedonya'nın her alanda önemli ilerlemeler kaydettiğine şahit olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Farklı toplumlara, dinlere ve kültürlere mensup insanların geçmişte olduğu gibi bu süreçte de birlikte yaşama iradesini güçlü biçimde ortaya koyduğunu dile getiren Şentop, "Balkanlarda barışı, istikrarı ve refahı gözeten bir siyaset izlediniz. Komşularınızla iyi ilişkilerin ve ortak çıkarların inşa edilmesini daima savundunuz. Bu ulvi hedeflerinizi her türlü güçlüğe göğüs gererek günümüzde yine aynı cesaretle muhafaza etmektesiniz." Dedi.

Kuzey Makedonya meclisi ve halkının bu sağduyulu ve kararlı duruşunun her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirten Şentop, bunun kıymetinin, bölgenin sıkıntılı günler geçirmekte olduğu bu dönemde daha da net bir şekilde anlaşıldığını, sahip oldukları ortak değerler, tarihi ve beşeri bağların güçlü iş birliğinin dayanağı olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki ikili ilişkilerinin parlamenter boyutunun, geçtiğimiz dönemde olduğu gibi gelecekte de ülke ve halklar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinde önemli rol oynayacağına olan inancını paylaşan Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Parlamenter diplomasinin yeni işlevler üstlendiği günümüzde, Parlamentolarımız arasındaki ziyaretlerin karşılıklı ve düzenli olarak gerçekleştiriliyor olması memnuniyet vericidir. Birlikte üye olduğumuz AKPM, NATO PA, AGİTPA ve Parlamentolar Arası Birlik gibi parlamenter asamblelerde daha yakın bir iş birliği ve koordinasyonun ülkelerimizin müşterek menfaatlerine ulaşmasında katkı sağlayacağına inanıyorum. Ayrıca parlamentolarımızın dostluk grupları, ihtisas komisyonları ve idari teşkilatları arasındaki ilişkileri de güçlendirmemiz gerektiği inancındayım. Çünkü yeniden şekillenen dünyada ayakta kalacak olan devletler diğer ülkelerle güçlü bağlar ve iş birlikleri kuranlar olacaktır."

Kuzey Makedonya'nın Avrupa ve Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşme sürecinin tamamlanmasını önemsediklerini ve bunun önündeki engellerin ortadan kalkması temennisinde bulunan Şentop, "NATO üyeliğiyle birlikte bu doğrultudaki hedefini pekiştiren Kuzey Makedonya, hiç şüphesiz Avrupa Birliği'yle de ortak geleceğe sahiptir. Türkiye, Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği ile tam üyelik sürecinin ilerlemesini güçlü şekilde desteklemektedir." Şeklinde konuştu.

- "TÜRK ŞİRKETLERİ KUZEY MAKEDONYA'DA 5 BİNDEN FAZLA KİŞİ İSTİHDAM SAĞLAMAKTADIR"

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere de değinen Şentop, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkelerimiz ekonomik ilişkiler alanında önemli bir potansiyele sahiptir. Türkiye'deki girişimcileri, Kuzey Makedonya'nın sunduğu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmeye teşvik daima ediyoruz. Türk firmaları bu ülkede çok sayıda büyük ölçekli projeye ve geniş bir yelpazeyi kapsayan çeşitli sektörlerde yatırımlara imza atarak ülkemizi başarıyla temsil etmektedir. Yapılan yatırımların tutarı 1,3 milyar Dolara ulaşmıştır. Yapılan işlerde 5.000'den fazla kişiye istihdam sağlanmaktadır. Müteahhitlik alanındaki firmalarımız halihazırda Kuzey Makedonya'da demiryolu, hidroelektrik santrali, doğalgaz dağıtımı, güneş enerjisi ve otoyol yapımı gibi alanlardaki ihalelere ve projelere katılmaktadır. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Sosyal, ekonomik ve kültürel yapıları iç içe geçmiş ve aynı coğrafyayı paylaşan ülkeler olarak bizler geleceğimizi birlikte inşa etmek, bunun için de iş birliğimizi ve dayanışmamızı güçlendirmek mecburiyetindeyiz. İkili ticaretimizde bu yıl yakaladığımız ivme pek yakında 1 milyar Dolar ortak hedefimize ulaşacağımızı gösteriyor. Diğer yandan, Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenerek tarım ürünleri ve hizmetler sektörünü de içerecek şekilde genişletilmesi; ticaretimizi ve yatırımlarımızı teşvik edecek ve canlandıracaktır. Ülkemiz, Kuzey Makedonya'nın kalkınmasını desteklemek gayesiyle, kapsayıcı ve kucaklayıcı bir yaklaşımla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) vasıtasıyla çeşitli bölgelerde altyapı, tarım, kültür alanlarında birçok proje gerçekleştirmiştir. Bu yöndeki çabalarımızı önümüzdeki dönemde sürdüreceğiz."

Eğitim alanındaki tecrübelerini de paylaşmaya gayret ettiklerini aktaran Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde kurulan Uluslararası Balkan Üniversitesi üniversite öğretimi alanında kendisini kanıtlamış ve birçok ülkeden öğrenciye 15 yıldır kaliteli yüksek öğretim vermeye devam ettiğini söyledi.

Uluslararası Maarif Okulları da Kalkandelen'den sonra bu yıl Üsküp'te faaliyete geçerek ilk ve orta öğretim alanında yüksek standartta eğitim verdiğini anımsatan Şentop, Yunus Emre Enstitüsü kültür, sanat ve eğitim sahalarındaki faaliyetleriyle iki ülke halklarını buluşturduğunu dikkati çekti.

Askeri alandaki iş birliğin de uzun bir geçmişi bulunduğunu belirten Şentop, "Kuzey Makedonya'nın NATO'ya katılımıyla bu alandaki iş birliğimiz genişlemiştir. Personel eğitimi ve silahlı kuvvetlerin modernizasyonu konusundaki desteğimiz devam edecektir. Diğer taraftan koronavirüs salgını bize küresel düzeyde iş birliği ve dayanışmanın önemini bir kez daha gösterdi." diye konuştu.

Irk, dil, din, yaş ayırt etmeksizin milyonlarca cana mal olan koronavirüsle mücadelede, 'Dost kara günde belli olur' düsturuyla aralarında Kuzey Makedonya'nın da yer aldığı birçok ülkeye sağlık malzemesi yardımında bulunduklarını ve bulunmaya devam edeceklerini aktaran Şentop, "Türkiye yerli Kovid-19 aşısı Turkovac'ın geliştirilmesi sürecinde son aşamaya gelinmiştir. Üretim aşamasına geçildiğinde aşımızı Kuzey Makedonya'daki kardeşlerimizle de paylaşmaktan memnuniyet duyacağımızı belirtmek isterim. Kısacası Türkiye olarak Kuzey Makedonya'nın hem altyapı, enerji ve sanayii hem de sağlık, eğitim, kültür ve sanat gibi birçok alanda imarı ve ihyası konusuna büyük bir önem atfediyor, katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bunu derin ve güçlü bağlarımızın, dostluğumuzun bize yüklediği bir vazife olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Balkanlarda asırlardır iç içe yaşadıklarını, bu toprakların nimetlerini ve külfetlerini birlikte paylaştıklarını ve bugün de aynı bölgede birlikte yaşadıklarını dile getiren Şentop, bereketli toprakları, eşsiz doğal güzellikleri, zengin kültürü, çalışkan ve güzel yürekli insanlarıyla Balkanlar'ın yeryüzünde müstesna bir bölge olduğunu söyledi

Atalarının köklerinin Gevgeli'ye uzanmakta olduğunu hatırlatan Şentop, "Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki sağlam dostluk ilişkilerinin temelinde de kuşkusuz beşerî bağlarımız bulunmaktadır. Bu ülkenin kurucu halklarından olan Makedonya Türkleri de bu beşerî bağların en önemli halkasıdır. Bu vesileyle, Makedonya Türk toplumunun Türkçe Eğitim Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Makedonya Türk toplumu, asırlardır bu topraklarda kök salmış olan Türk kültürüne sahip çıkarak Makedonya'nın kültürel zenginliğini temsil etmektedir. Makedonya'nın bütün toplumları gibi, Türk toplumuna da ana dilinde iyi bir eğitim sağlanması, ilk ve ortaöğretim sürecinde Türkçe eğitimin yaygın şekilde verilmesi önem taşımaktadır. Bu konuda Türkiye'nin her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etmek isterim. Yüce Meclisinizin Yeni Vatandaşlık Yasası'nı kabul etmek suretiyle, Yugoslavya döneminde Makedonya'dan anavatanlarına göç etmiş kişilerin ve birinci derece akrabalarının Kuzey Makedonya vatandaşlığına başvurmalarına imkân sağlamış olması önemli bir gelişmedir. Bu sürecin halklarımız arasındaki bağları daha da güçlendirmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

- "KUZEY MAKEDONYA'DA DA FETÖ'NÜN FAALİYET GÖSTERDİĞİNİ BİLİYORUZ VE SONA ERDİRİLMESİNE YÖNELİK SOMUT ADIMLAR ATILMASINI BEKLİYORUZ"

Türkiye'nin bekasına yönelik terör örgütü FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçtiğini anımsatan Şentop, şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz gecesi aralarında Türkiye Büyük Millet Meclisinin de bulunduğu birçok kurum Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızmış olan FETÖ mensupları tarafından uçaklar ve helikopterlerle bombalanmıştır. O gece, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde halkımız bu darbe girişiminin akim bırakılması için kahramanca bir duruş sergilemiştir. FETÖ'nün Türkiye'deki omurgasını kararlı bir mücadele sonunda çökertmeyi başardık. FETÖ'nün faaliyet gösterdiği ülkelerdeki etkisinin kırılmasına yönelik mücadelemizde de önemli mesafeler aldık. Bu yapının yurtdışı ayağının tamamen tasfiye edilmesini hedefliyoruz. FETÖ, eğitim kurumu ve şirket gibi maskeler altında yurtdışında faaliyet göstermektedir. Kuzey Makedonya'da da FETÖ'nün faaliyet gösterdiğini biliyoruz ve sona erdirilmesine yönelik somut adımlar atılmasını bekliyoruz. FETÖ'nün sadece Türkiye için değil bulunduğu tüm ülkeler bakımından da tehdit ve ulusal güvenlik riski oluşturduğu gerçeğini dost Kuzey Makedonya'nın göz önünde bulundurmasını arzu ediyoruz."

Uluslararası siyasette önemli kırılmalar yaşandığını, yeryüzünün herhangi bir noktasında yaşanan gelişmeler bir başka yeri hiç olmadığı kadar etkilediğini belirten Şentop, ekonomik ve ticari modeller yeni dönüşümlere ayak uydurmakta zorlandığını, tarih bugüne kadar olmadığı bir hızda aktığını belirtti.

Şentop, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Ve maalesef bu dönemin ağır külfeti ve acı bedelleri ise bazı ülkelere yüklenmeye çalışılıyor. Uluslararası toplumda bir taraftan iş birliği ve sorunlara birlikte cevap verme çağrıları yapılırken diğer taraftan bazı bölgelerde ve ülkelerde ihtilaflar körükleniyor ya da görmezden geliniyor. Kabul edilemez nitelikteki bu anlayışlar ile devletlerin egemenlikleri ve toprak bütünlüklerine saygı ilkesi bir kenara bırakılıyor. Kısacası, mevcut uluslararası sistemin üzerine kurulduğu paradigmalar; günümüz meselelerine, sorunlarına ve krizlerine cevap veremez, çözüm üretemez hale geldiler. Sorgulanır hale gelen bu paradigmalara karşı dünya siyasetinde yeni bir söylem geliştirilmeli; yeni bir yaklaşım hakim kılınmalı." diye konuştu.

Ortaya çıkan anlaşmazlıklarda, mevcut uluslararası düzenin baş aktörlerinin aldıkları aksiyonlarının ne yazık ki sorun çözmekten çok uzak bir görüntü sergilediğine işaret eden Şentop, "Küresel aktörlerin başında gelen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ya karar alamamakta ya da almış olduğu kararlar sorunların çözümüne yönelik bir katkı sağlamamaktadır. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda; tüm devletlerin karşısında yüksek bir sesle dile getirdiği 'Dünya 5'ten büyüktür' söylemi çok büyük bir değer ve anlam taşıyor. Yeni ve daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu savunuyoruz. Ülkelerin egemenliğine ve eşitliğine saygı temelinde, barışı ve refahın dengeli dağılımını esas alan yeni ve daha adil bir dünya mutlaka kurulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- "KUZEY MAKEDONYA, BALKAN COĞRAFYASINDA BARIŞ İÇİNDE BİR ARADA YAŞAMA KÜLTÜRÜNÜ BAŞARIYLA SERGİLEYEN BİR ÜLKEDİR"

Balkanlar'ın Türkiye'nin dış politikasında her zaman öncelikli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Şentop, Balkanlarda barış ve istikrarın kalıcı hale getirilmesi, refahın yaygınlaştırılması Türkiye'nin de arzusu olduğunu söyledi.

Türkiye bakımından Balkanların merkezindeki Kuzey Makedonya'nın özel bir önem taşıdığını ifade eden Şentop, "Birbirine tarihi ve kültürel bağlarla sımsıkı bağlı bu coğrafyanın devletleri ve insanları olarak bizleri bir araya getiren değerler ve hususlar; ihtilafa sebep olabilecek hususlardan kat kat fazladır. Birlik ve beraberliğimizin sebepleri karşısında, ihtilaf sebeplerimiz neredeyse yok mesabesindedir. Tarihin son döneminde bu bölgede yaşanan bazı geçici sorunlara aldanmamak gerekir. Esasen, bu toprakların genlerinde olan din, dil, ırk ayrımı gözetmeden birlikte barış ve huzur içerisinde yaşama kültürü dünyaya örnek olacak niteliktedir. Kuzey Makedonya bu güzel hasletlerin mirasçılarının en önde gelenlerindendir. Kuzey Makedonya, Balkan coğrafyasında barış içinde bir arada yaşama kültürünü başarıyla sergileyen bir ülkedir. Bu, bölgemizin sıkıntılı günler geçirdiği bu dönemde bilhassa önemlidir. Sözlerimi tamamlarken, kardeş Kuzey Makedonya ile her alandaki iş birliğini geliştirmeye devam edeceğimizi ve bu güzel ülkenin daima yanında duracağımızı belirtmek isterim. Yüce Meclisinize hitap etmekten mutluluk duyduğumu bir kez daha ifade ediyor ve hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum." diye konuştu.