TBMM Başkanı Şentop'tan tarihi hatırlatma: Kırım'a ses çıkarmadınız!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Macaristan ziyaretinin ardından Yeni Şafak'a özel açıklamalar yaptı. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan ABD'nin Yunanistan'a silah sevkiyatına kadar bir çok konuda değerlendirme yapan Şentop, özetle şunları söyledi:

EN BÜYÜK ZARARI AVRUPA GÖRÜYOR

(RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI): Benim kanaatim AB'nin önde gelen ülkeleri, zengin, birliği domine eden ülkeler çok doğru okuyamadılar sahayı, gelişmeleri. Neler olacağı konusunu. Yanlış hesap üzerine adımlar attılar. Bunun ortaya çıkaracağı birçok etki var. En başta enerji krizi, bununla bağlantılı birçok alanda, süreç uzadıkça etkileri görülecek. Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanımızın girişimleri var. Bunlar Ukrayna'nın kendi normal akışı içerisinde sonuç verebilecek şeyler aslında. Fakat dünya kamuoyuna her ne kadar bunlar sona ersin, savaş sona ersin şeklinde açıklama yapsalar da bazı ülkelerin gerçekten bu çatışmanın sona ermesini istemedikleri kanaatindeyim. Sürecin uzaması için çatışmanın, gerginliğin uzaması için gayret ülkeler de var aslında maalesef. Bunun başta Avrupa olmak üzere bütün dünyaya zararları var. En büyük zararı başta Ukrayna'ya komşu olan ülkeler olmak üzere Avrupa ülkeleri görüyor. Öyle gözüküyor.

KIRIM'A SES ÇIKARMADINIZ!

Rusya-Ukrayna çatışması bağlamında değerlendirme yaparsak yanlış olur. Ona bakmak lazım daha genel bir değerlendirmede dünyada uluslararası hukukun fazla dikkate alınmadığı, çiğnendiği, uluslararası hukuka itibar edilmediği süreçlerden geliyoruz. Afganistan'da, Irak'ta, Irak'a saldırdığı zaman ABD, BM çatısı altında olan kimyasal silahların varlığı üzerinden bir konuşma yapılmıştı. Daha özel olarak bölgeden Rusya'nın Gürcistan'a karşı 2008'de yapmış olduğu hamleler 2014'te Kırım'ın işgaliyle ilgili hususlarda ciddi bir şekilde itiraz yükselmedi. Türkiye bu konularda Rusya ile olan ilişkilerinin olumlu seyrine rağmen bu konulardaki tutumunu, ne düşündüğünü açıkça belli etti. İtirazlar etkili bir şekilde dile getirilmiş olsaydı bugün belki bu noktaya gelinmeye bilirdi.

YUNANİSTAN TÜRKİYE'NİN MUHATABI DEĞİL

(ABD'NİN YUNANİSTAN'A SİLAH SEVKİYATI): Yunanistan eskiden beri biraz AB biraz ABD tarafından fevkalâde müsamaha gösterilen bir ülke, şımartılan bir ülke Türkiye'ye karşı bu tutumlarını mesajlarını uzun yıllardır biliyoruz. Yunanistan Türkiye'nin bu anlamda dengi muhatabı olabilecek bir ülke değil. Türkiye, kendisine yönelik açık bir tehdit gördüğü zaman bertaraf edebilecek güce her zaman sahip.