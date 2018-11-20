TBMM Başkanı Yıldırım: Amacımız Güney Kıbrıs-Kuzey Kıbrıs arasında müşterek bir çözümün bulunması
TBMM Başkanı Yıldırım, 'Bizim amacımız ve beklentimiz Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda adanın adil bir yönetişim şekliyle Güney Kıbrıs-Kuzey Kıbrıs arasında müşterek bir çözümün bulunmasıdır.' dedi.
- AA
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "35 yıl önce bağımsızlığını ilan eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, o günden bugüne kadar adada halkının refahı ve mutluluğu için büyük bir mücadele içerisinde, her türlü kısıtlamalara ve haksızlıklara rağmen var olma mücadelesini sürdürüyor. Bizim amacımız ve beklentimiz Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda adanın adil bir yönetişim şekliyle Güney Kıbrıs-Kuzey Kıbrıs arasında müşterek bir çözümün bulunmasıdır. Bu konuda başından beri Türkiye, gerek Birleşmiş Milletler gerek Avrupa Birliği çabalarına hep olumlu katkı sağlamış, bundan sonra da bu katkıyı sağlamaya devam edecektir." dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.