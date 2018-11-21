TBMM Başkanı Yıldırım: FETÖ emperyalizme hizmet eden çok tehlikeli bir örgüt

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Sadece Türkiye'nin değil sizlerin de (TÜRKPA üyesi ülkeler) gelecekte güvenlik ve istikrarını hedef alma potansiyeli olan FETÖ örgütü ve mensuplarıyla mücadelemizde desteğinize güveniyoruz." diyerek, "Merkezi Atlantik ötesinde olan bu örgüt eğitim kurumları, yardım faaliyetleri adı altında gündeme gelse de gizli gündemi olan ve emperyalizme hizmet eden çok tehlikeli bir örgüttür." ifadelerini kullandı.