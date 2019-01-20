12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3234
  • 6,0499
  • 219.234
  • 98.454
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

TBMM Başkanı Yıldırım: Görevimdeki son işim belki de bu olacak

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 'ALS ve sebebi bilinmeyen hastalıklar için mecliste komisyon oluşturacağım. Meclis başkanlığı görevimdeki son işim belkide bu olacak' dedi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ALS Derneği "Yaşatmak için Adım At" Kampanyasının Cihaz Dağıtım ve Teşekkür Töreni düzenlendi. DHA'nın haberine göre, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ALS hastalığı gibi tedavisi henüz bulunamayan hastalıklar için Meclis'te komisyon kurulacağını söyledi.
 
Yıldırım, "ALS ve sebebi bilinmeyen hastalıklar için mecliste komisyon oluşturacağım. Meclis başkanlığı görevimdeki son işim belkide bu olacak" dedi. 

İlk anayasa: Teşkilat-ı Esasiye - Tarihte bugün 20 Ocak 1921

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Görevimdeki son işim belki de bu olacak'

'Görevimdeki son işim belki de bu olacak'

Ege'de üretiliyor, 149 ülkeye ihraç ediliyor

Ege'de üretiliyor, 149 ülkeye ihraç ediliyor

Mısır ve Bahreyn düğmeye bastı

Mısır ve Bahreyn düğmeye bastı

'1 yıl önce Afrin'e gün doğarken'

'1 yıl önce Afrin'e gün doğarken'

Başkan Erdoğan AK Parti'nin Ordu adaylarını açıkladı

Başkan Erdoğan AK Parti'nin Ordu adaylarını açıkladı

Suriye'de sıcak saatler: Püskürtüldü

Suriye'de sıcak saatler: Püskürtüldü

Milli Eğitim Bakanı'ndan müjde! O sayı azaltılacak

Milli Eğitim Bakanı'ndan müjde! O sayı azaltılacak

Meclis onay verdi: Yasaklandı

Meclis onay verdi: Yasaklandı
 

POPÜLER HABERLER

Türkiye Zeytin Dalı şehitlerini anıyor

Türkiye Zeytin Dalı şehitlerini anıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA