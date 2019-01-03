TBMM Başkanı Yıldırım, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştü.
- AA
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştü.
Yıldırım, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile bir araya geldi. Resmi konuttaki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
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