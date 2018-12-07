TBMM Başkanı Yıldırım'dan Aytmatov'un kabrine ziyaret
TBMM Başkanı Yıldırım ve beraberindeki heyet, Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un mezarını ziyaret etti.
- AA
TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve beraberindeki heyet, Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un mezarını ziyaret etti.
TBMM Başkanı Yıldırım, Ata-Beyt anıt mezarlığındaki Kırgızların Rus çarlığına karşı isyanında hayatını kaybedenlerin anısına yaptırılan anıta, Stalin rejimince katledilen Kırgız aydınların ve Aytmatov'un kabrine çiçek bıraktı.
Aytmatov'un mezarı başında okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyen Yıldırım ve beraberindekiler dua etti.
Ziyaretinde Yıldırım'a, Kırgızistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Mirlan Bakirov, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Türkiye-Kırgızistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Sabri Öztürk, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar ve beraberindekiler eşlik etti.
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