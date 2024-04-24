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Politika

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı Uslu: Konunun adil soruşturulması için Komisyon üzerine düşeni yapacaktır

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı Atay Uslu, İliç'teki maden kazasına ilişkin, 'Konunun adil soruşturulması için Komisyon üzerine düşeni yapacaktır. Üzerimize düşen her yükümlülüğü şeffaf, adil bir şekilde yerine getireceğiz.' dedi.

AA24 Nisan 2024 Çarşamba 16:00 - Güncelleme:
TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı Uslu: Konunun adil soruşturulması için Komisyon üzerine düşeni yapacaktır
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Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında toplandı.

Çalışma takviminin belirlendiği toplantıda Uslu, İliç'te hayatını kaybeden madencilere Allah'tan rahmet dileyerek, halen toprak altında olan madencilere en kısa sürede ulaşılmasını ümit ettiğini söyledi.

Komisyonun hem bu kazayı araştıracağını hem de bu tür kazaların tekerrür etmemesi için gereken çalışmaları yapacağını vurgulayan Uslu, "Konunun adil soruşturulması için Komisyon üzerine düşeni yapacaktır. Üzerimize düşen her yükümlülüğü şeffaf, adil bir şekilde yerine getireceğiz." diye konuştu.

Uslu, iyi, sürdürülebilir madencilik, maden ocaklarının güvenli işletilmesi konularında hem bakanlıklardan hem de sivil toplum kuruluşları ve akademiden kişileri dinleyeceklerini ve sonrasında rapor hazırlayacaklarını bildirdi.

Hedeflerinin benzer kazaların bir daha yaşanmasını engellemek olduğunu kaydeden Uslu, "Bu çalışmanın sonunda mevzuatta değişiklik yapılması gerekiyorsa hep beraber yapacağız." ifadelerini kullandı.

Uslu, Komisyonun çalışma süresinin 3 ay olacağını, gerek duyulması halinde TBMM Genel Kurulundan ek sürede isteyebileceklerini söyledi.

- KOMİSYONDA GÜNDEM TARTIŞMASI

Komisyon Başkanı Uslu, açıklamalarının ardından, milletvekillerine gündeme ilişkin söz verdi.

Komisyon Başkanı Atay Uslu, çalışmalar kapsamında 30 Nisan Salı günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerini, 2 Mayıs Perşembe günü de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerini dinleyeceklerini bildirdi.

  • Atay Uslu
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