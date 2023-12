''TBMM'de terörist istemiyoruz'' diyen Bahçeli'den 57 DEM vekili için teklif

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

"Değerli vekil arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, 2023 yılının son grup toplantısında bir aradayız. Gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelere geçmeden önce hepinizi hürmetle selamlıyorum. Toplantımızı takip eden vatandaşlarımıza, tüm kardeşlerimize en kalbi selamlarımı iletiyor, şükranlarımı sunuyorum. Bütçe çalışması devletimize ve milletimize hayırlı olsun. Bütçenin bir bütün halinde değerlendirilmelidir. TBMM onayı ile haklarını doğrudan kullanmaktadır. Bütçe özü ile bir kaynak tahsis meselesidir bu da siyasi bir tercihe dayanmakta. Türkiye'nin yüksek hedeflerini sahiplenmiştir. 2024 yılı bütçesine evet oyu verdik ve arkasında durduk. Genel kurul çalışmalarında gösterdiğiniz tutumunuzdan, tavrınızdan dolayı alayınızı kutluyorum.

Asıl ve akıl yoksunu iddialardan kaçınan, destekleyici, yapıcı, müdahalesini kürsüden yapan, görüşmeleri ihanet seansı gösterisi haline getirmekten sakınan, kavga çıkarmak için fırsat çıkarmak isteyenlere prim vermeyen Türkiye yüzyılı ilk bütçesinin aşamalarında duyarlılık gösteren emek ve mesai harcayan her vekilimize her bürokratımıza, değerli arkadaşlarımızla birlikte tebrik ve teşekkürlerimi iletiyorum.

Kurtuluş savaşı enflasyonun dizginlenerek başarıldığı tek savaştır. Karaborsacılara göz açtırılmamıştı. Ekonomimiz 1923'ten 1939'a kadar ortalama yüzde 8 büyümüş, milli gelir artmıştı. Kahramanlar umutlarını hiçbir zaman kaybetmemişlerdi. Yüzüncü yıl dönümünde ilhamla ekonomik sorunların üstesinden geleceğimize, fiyat istikrarı ile milletimizin hak ettiği refaha kısa sürede ulaşacağına inanıyorum. Mustafa Kemal Paşa Keçiören'de ziraat mektebinde konaklamıştı. Ankara'ya gelişine kadar gelişen olaylar mukavemeti artan zincirin halkaları gibidir. Komutanlığı, millete itimatı, ileri görüşlülüğü mühim rol oynadı. Vatan uğruna her çileye meydan okudular. Elde yok avuçta yoktu. İmkansızlığın kuşatmasını imanın kudreti ile yardılar. Erzurum'dan Sivas'a gitmek için emekli binbaşından borç alıp yola koyuldular.

Battık, bittik yaygarasını koparan münafıklar, batı piyonları bir eli yağda bir eli balda, millete tepeden bakan emeği takmayan, meyhane solcuları, çarkıfelek gibi dönenler, meydan devrimciler, kerpiçli evlerden çıkan kahramanları hor gören bir avuç insanlık müsveddesi biz nereden geldiğimizi görüp hamdolsun biliyoruz. Peki siz neyi biliyor, nereye hizmet ediyorsunuz? Milli şerefimizi çiğnetmeyeceğiz. Kararımız kesin mücadelemiz bıçkındır. Herkes dikkat etsin, yayı gerilmiş ok gibiyiz. Kınından çekilmeyi bekleyen keskin bıçak gibiyiz. Aziz vatan piyangodan çıkmadı. Kan verdik, bedel ödedik ama teslim olmadık, taviz vermedik, boyun eğmedik. Her taşı yakut olan vatan can verme sırrına erenlerindir. İrademiz milli mücadele iradesidir. Heyecanımız 104 yıl önceki seğmenlerin heyecanıdır.

Hayatı boyunca millet için çırpınan merhum Akif'i, milli mücadelenin yol başçısı Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ne kadar geriye bakarsak o kadar uzağı görürüz. Tarihi bir vaka telaffuzu ile bugünü çözmenin mümkün olacağı kanaatindeyim.

Tarihi hadiselerin benzerlerine bugün de şahit oluyoruz. Türkiye'nin itibarına, istikrarlı yönetime gölge düşürmek için terör kartını devreye sokuyorlar. Küresel hasım çevrelerini ürkütüyoruz. Husumet cephesi eli ve vicdanı kiralık tetikçilerini üzerimize salmakta. 22-23 Aralık'ta 12 kahramanızın şehit olması, müştereken kurulan saldırı düzeneğin hayata geçirilmesinin sonucudur. Tetiği çeken PKK, hedefi gösteren, taktik tayin eden terör ve terörizmi himaye eden alçaklardır. Milli birliği yaralamak için operasyon devrededir.

Ne zaman zalime hayır desek yumuşak karnımızdan darbe alıyoruz. Hain organizasyonlarla boğulmak isteniyoruz. Son günlerdeki tartışmalarda devletimizin hükümdarlık haklarını tahrip edilmeye çalışıldığını görmek mümkündür. Her iğrenç yolu deniyorlar. Göstere göster terörizme güzelleme yapıyorlar. Dişimizi sıkıyor ya sabır diyoruz. Herhangi bir taşkınlığa tevessül etmeyelim diyoruz. Said'e yapılan övgülerden, milletimizin haysiyetini zedeleyen mesajlara kadar görülmedik hiçbir şey kalmadı. TBMM bölücülerin aklanma, meydan okuma yeri değildir. Aksine hizmet eden kim varsa hasmımızdır, vatan hainidir. MHP'nin açık tavrı şudur, Mehmetlerimize sıkılan, kanımızı döküp canımızı alan teröristlere hangi vekil hoşgörü ile yaklaşırsa suçludur. Hesap vermekten kurtulamayacaktır. TBMM'de terörist istemiyoruz, düşman, katil istemiyoruz. Canilerin sırtını sıvazlayan namertleri asla istemiyoruz.

Sözde Kürdistan havariliğinden vazgeçmeyen, devlete düşman kesilen partilerin cumhuriyeti kuran TBMM'de bulunması, hazine yardımı alması rezalettir, zillettir, milletimize karşı en aşağılayıcı muameledir. Böylesi bir haksızlık dünyanın hangi ülkesinde görülmektedir. İlk önerim 57 DEM'linin maaşının ve hazine yardımının kesilip terörle mücadele ve şehit ailelerine aktarılmasıdır. İkinci önerim teröre yardım edeni suçu sabit edilen, vekillerin dokunulmazlıklarının karara bağlanarak acilen mahkemeye çıkarılması. Üçüncü önerim AYM statüsünün, üye yapısı ve yargılama statüsünün ele alınması ya da bu mahkemenin kapatılmasıdır. Dördüncü önerim kürsü dokunulmazlığı sınırlarının yeniden ele alınmasıdır. Mahkum Can Atalay dosyasını acilen inceleyip hak ihlali kararı verilmesinin izahını nasıl yapacaklardır. Bu mızrağı nasıl yorumlayalım. Kulak veriniz, onların kanları ve destekçileri aramızda dolaşıyor. Adaletin onurunu sahiplenmeyeceksiniz. Bay Zühtü senin kumandan kimin elindedir? Kahramanlarımıza saldırıyorlar. Gencecik fidanlarımız şehit ediliyor. Ey mahkeme üyeleri siz ne yapıyorsunuz. Buna adalet diyorsanız batsın sizin adaletiniz. Buna hukuk diyorsanız olmaz olsun hukukunuz. DEM'in defni yapılmadıkça Türkiye'ye huzur gelmeyecektir.

Tekirdağlı huzur bulamayacaktır demiş DEM vekili. Bize göre çözüm bellidir. Terörü ve teröristleri topluca imha etmektir o da. Ne sahada ne belediyede ne mağarada ne de TBMM'de terörist görmeye dayanma gücümüz kalmadı. Ya bu hesabı sorup burunlarından getireceğiz ya da adaletin şımarmasına sessiz kalıp yıkımın altında kalacağız. Ya devlet başa ya kuzgun leşe diyerek duruş göstereceğiz. Şehidimiz Yasin komutanına soruyor, "komutanım yolumuz ne yoludur" diyor. Komutanı "iman yolu" diyor. Kahraman evladımız Yasin Kızılelma'ya kadar devam diyor.

Türkiye bölücü örgüt ile mücadele gücüne sahiptir. Bu belanın, felaketin ve şerefsizliğin üstesinden gelinecektir. Terörle mücadeleye taktik değil stratejik bakmak milli güvenliğimiz adına tarihi vecibedir. Terörle mücadelede üçüncü bir seçenek yoktur. TBMM'de grubu bulunan partilerin milletin hissiyatını ortaklaşa seslendirmeleri, metinlere ön şartsız imza atmaları milli bir durumdur. Gazi Meclis'te bulunan hiçbir parti tehdide sessiz kalamaz. Kalırsa göz yummuş onay vermiş olacaktır. DEM ve CHP haricinde 4 siyasi partiye metne imza koyarak milletin ve devletin iradesine ses olmuştur. Sormak lazım ki CHP bu metnin neresini beğenmedi, DEM'in siyasi kolu olmayı nasıl hazmetti. "