TBMM'de yeni dönem başladı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni Anayasa mesajı

TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplandı. Şentop yeni yasama yılı açılış konuşmasını yaptı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27. Dönem 6. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'na hitap etti.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27. Dönem 6. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda konuşuyor https://t.co/ZKdqMlQf8v — Star Gazetesi ���� (@stargazete) October 1, 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



* TBMM'nin 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

* İlk faaliyete geçtiği günden beri görev yapmış milletvekillerimizden vefat edenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Meclis'imizin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Türkiye'nin güçlenmesi yolunda gayret gösteren herkesi hürmetle yad ediyorum. Bin yıldır vatanımızın müdafaası, milletimizin birliği, devletimizin bekası uğruna canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum.

* Türkiye'nin istiklal ve istikbal davası çağlar ötesine uzanan kutlu bir mücadelenin adıdır. Bugün de sınırlarımızın içinde ve ötesinde aynı mücadeleyi vermeyi sürdürüyoruz. Terör örgütlerinin başında yer aldığı düşmanlarımıza göz açtırmayan askerlerimize, polislerimize, jandarmalarımıza, istihbaratçılarımıza, güvenlik korucularımıza başarılar diliyorum.

* Türkiye, yaklaşık 8 ay sonra gideceği seçimlerde hem TBMM üyelerini hem de yürütmenin temsilcisi cumhurbaşkanını belirleyecek. Dünyanın ve bölgemizin tarihi günler yaşadığı, siyasi, askeri güç merkezlerinin yeniden oluştuğu dönemde bu seçimleri yapacağız.

* TBMM Milli Mücadele yıllarından beri bu ülkenin her türlü meselesinin çözümünde, milletimizin beklentilerinin karşılanmasında öncü bir rol üstlenmiştir

* Meclisimizin seçim takvimine göre çalışmalarına ara vermeden önce bu yasama yılını da en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum.

* Önce milli mücadelede, son olarak da 15 Temmuz gecesi 'Gazi' unvanı ile şereflenen Meclisimiz, dünya meclisleri içinde müstesna bir yere sahiptir.

* Cumhuriyet tarihinin en köklü reformlarına bu Meclis imza atmıştır.

* Dünyanın ve bölgemizin büyük değişimler yaşadığı süreçte ülkemizi bunun dışında tutamayız.

* Önümüzdeki dönemde sistemi daha da güçlendireceğiz, kendimizi yenilemeyi sürdüreceğiz.

* Yeni dönem Meclisimizin, Türkiye'yi hakkı olan yeni anayasayla buluşturarak, darbe dönemlerinin son izini sileceğine inanıyorum.

* Teröristlerin giriştikleri tek tük eylem teşebbüsleri, bu hainlerin son çırpınışlarıdır. Güvenlik güçlerimizle teröristlerin her an ensesindeyiz.

* Geçmişte yıkıcı bir rekabet görünümü veren yasama, yürütme ve yargı, artık aynı ortak gaye doğrultusunda birbirlerini destekleyen bir anlayışla çalışmaktadır.

* İnsanların hayatına doğrudan dokunan ekonomi meselesi ayrı bir önemdedir.

* Ekonomiye yönelik sinsi oyunları bozmak için kendi modelimizi geliştirdik.

* Uyguladığımız ekonomi politikası akıntıya kürek çekme anlamına gelmiyor, dünyada örnekleri mevcut.

* Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız asırlık eser ve hizmetlerde, milletimizin nesillerdir yaşadığı geri kalmışlık sorunlarını ortadan kaldırmıştır. Eser ve hizmetlerimiz bu gerçeği gören gözlere, nasır bağlamamış yüreklere hatırlatacaktır.

* Türkiye ekonomi modelinin başarısında ve kabul görmesinde altyapı, istihdam ve üretimin büyük etkisi var.

* Ekonomik bir saldırı ile karşı karşıya kalınca teröre karşı ne yaptıysak aynı tavrı sergiledik.

* Yaşanan sıkıntıları, dalgalanmaları asla görmezden gelmiyoruz.

* Hiçbir vatandaşımızın enflasyonun altında ezilmesine izin vermeyeceğiz.

* Önümüzdeki yıl başında tüm ücretlilerin durumlarını, kayıplarını telafi edecek şekilde tekrar gözden geçireceğiz.

* Enflasyondaki artışın kayıplarını önlemek için asgari ücreti, emekli maaşlarını yılbaşında ciddi oranlarda artırdık. Temmuz ayındaki ilave düzenlemelerle bu artışları daha da ileri taşıdık.

* Türkiye'nin eski günlerini unutanlar sanıyorlar ki ülke hep böyleydi. Bu eser ve imkanlara sahipti.

* Kredi yurtlar kurumu ihtiyaçlara cevap verebilecek kapasitede.

* Milletimizin yapı taşı olan aile kurumumuzu ifsada dönük kasıtlı saldırıların farkındayız. Bu sinsi faaliyetlere karşı, maddi ve manevi tüm boyutlarıyla aile yapımızı korumakta kararlıyız. Aile fıtratını güçlendirmeye yönelik attığımız adımları, önümüzdeki dönemde yeni unsurlarla destekleyeceğiz.

* Suriye'de sınır ötesi harekâtlarımızın başladığı günden bugüne, oluşturduğumuz güvenli bölgelere, yaklaşık 526 bin gönüllü geri dönüş oldu.

* TOKİ eliyle 81 şehrimizin tamamına yayılan toplam 1 milyon 170 bin konut ürettik, 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Böylece bir deprem ülkesi olan ülkemizde, 12 milyon vatandaşımızı yeni ve güvenli konutlara kavuşturduk.

* 500 bin sosyal konut, 250 bin arsa, 50 bin işyeri kampanyamızın müjdesini paylaştık.

* Konut amaçlı arsa sayısı 1 milyon olacak.

* Türk ekonomisi 2002-2021 döneminde yılık ortalama yüzde 5,5 büyüme kaydetti.

* Satın alma gücü paritesine göre Türkiye 2021 yılında dünyanın en büyük 11. ekonomisi, Avrupa'nın ise 4. büyük ekonomisi haline geldi

* İhracatımızı 250 milyar doların üzerine çıkardık.

* Saymakla bitiremeyeceğimiz nice eserimiz ülkemizin dört yanında milletimize hizmet veriyor. Artık benim vatandaşım havalimanından evine gideceği zaman yarım saatte evine ulaşma fırsatını 81 vilayette de yakaladı.

* Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG'un Gemlik'teki fabrikasını 29 Ekim'de açıyor, seri üretimi başlatıyoruz.

* İkinci nükleer enerji santralimizi Sinop'a kuracağız.

* Savunma sanayiinde küresel taleplere de cevap verecek güçlü bir altyapı kurduk.

* Yerli ve yenilenebilir enerji üretimine yaptığımız yatırımlarla, ülkemizin dışa bağımlılığını merhale merhale azaltıyoruz.

* Hiç kimse Türkiye'nin ufkunu 780 bin kilometrekareye hapsedemez.

* Türkiye'nin içine kapanma, hadiseleri tribünden seyretme lüksü yok.

* Küresel ve bölgesel sorunların çözümünde inisiyatif alan yapıcı, aktif siyaset uyguluyoruz. Gerilim peşinde koşmadığımız gibi baskılara boyun eğmiyoruz.

* Ülkemizin gayretleri neticesinde varılan tahıl koridoru mutabakatı, prestiji sarsılan BM'nin son yıllarda kaydettiği en büyük başarılardan biridir.

* Büyük bir gururla ifade etmek isterim ki Türk diplomasisi son asırların en başarılı dönemini yaşamaktadır.

* Savaş sürecinde kolaylaştırıcı rol üstlendik, tahıl koridoru mutabakatını hayata geçirdik.

* Rusya ve Ukrayna arasındaki esir mübadelesindeki rolümüz nedeniyle takdirleri topladık.

* Terörizmle mücadelede kararlılığımızı NATO'nun genişleme sürecinde gösterdik.

* İsveç ve Finlandiya'nın taahhütleri yerine getirip getirmediğini titizlikle takip ediyoruz.

* Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki harekatlarla hainleri kıpırdayamaz hale getirdik.

* Adaları silahlandıran Yunanistan'ın teşvik edilmesi akılla, müttefiklikle bağdaşmaz. Tahrik ve gerilim siyaseti, kimsenin hayrına değildir, olmayacaktır.

* Biz yüz yıl sonra Yunanistan'ı kimlerin yeniden üzerimize saldığını çok iyi biliyoruz.

* ABD'nin Rumlara silah ambargosunu kaldırmasını kabul etmiyoruz.

* Ermenistan'la ilişkileri yeni bir seviyeye taşıma iradesini ortaya koyduk. Ermenistan bu fırsatı iyi değerlendirmeli.