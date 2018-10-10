Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

TBMM'deki parti sayısı 9'a yükseldi

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu ile İstanbul Milletvekili Erkan Baş'ın partilerinden istifa ederek, Türkiye İşçi Partisine geçmelerinin ardından Mecliste temsil edilen parti sayısı 9'a yükseldi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

24 Haziran'da yapılan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde HDP'den milletvekili seçilen Mengüllüoğlu ile Baş, partilerinden ayrılarak Türkiye İşçi Partisine geçti. Böylece Türkiye İşçi Partisi, Meclisteki 9'uncu parti oldu.

TBMM'nin son sandalye dağılımına göre AK Parti'nin 290, CHP'nin 144, HDP'nin 65, MHP'nin 50, İYİ Parti'nin 40, Türkiye İşçi Partisinin 2, Saadet Partisinin 2, Büyük Birlik Partisi ile Demokrat Partinin ise birer milletvekili bulunuyor. Mecliste 1 de bağımsız milletvekili bulunuyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yavuz Sultan Selim´in doğum yıldönümü - Tarihte bugün 10 Ekim 1470

Yavuz Sultan Selim´in doğum yıldönümü - Tarihte bugün 10 Ekim 1470

İçine kutular yerleştirilen minibüs her yerde aranıyor

İçine kutular yerleştirilen minibüs her yerde aranıyor

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İşte Suudi suikast timinin görüntüleri

İşte Suudi suikast timinin görüntüleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA